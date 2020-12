Olimpija napolnila gol Slavije, v Celju "nogometni" rezultat

Hokejisti vodilnega moštva državnega prvenstva HK SŽ Olimpija so v Tivoliju upravičili vlogo favorita in HK Slavija Junior premagali z 9:3, Gal Koren je ob zmagi dosegel hat-trick. Zmaji so po osmih tekmah stoodstotni. Na drugi četrtkovi tekmi DP sta se pomerili ekipi z dna lestvice, mladi železarji HD Hidria Jesenice so z nogometnih 1:0 slavili v Celju. Edini zadetek je po izvajanju kazenskega strela dosegel Lovro Kumanović.