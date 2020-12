Konec je niza neporaženosti Olimpije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti Olimpije so izgubili prvič v sezoni.

Hokejisti Olimpije so izgubili prvič v sezoni. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Hokejisti HK SŽ Olimpija so doživeli prvi poraz v sezoni. Na obračunu Alpske lige jim ga je zadal Pustertal, ki je v Tivoliju slavil z nogometnih 1:0. Olimpija je imela sicer več od igre in je precej več streljala (razmerje strelov 38:19), a ji nikakor ni uspelo premagati odličnega vratarja gostov Keitha Colina Furlonga.

Po devetih zmagah in enem remiju v Alpski ligi so hokejisti HK SŽ Olimpija prvič izgubili. V domačem Tivoliju jih je na kolena spravil Pustertal. Gre za enega od največjih alpskih tekmecev Ljubljančanov ob Jesenicah – ekipi sta se v sezoni 2018/19 udarili v finalu, po preobratu so slavili zmaji.

Ti so imeli danes terensko premoč, bili precej več pri strelu, a obrambe gostov z znova razpoloženim Keithom Colinom Furlongom na čelu jim ni uspelo prebiti. Kanadčan je zaustavil vseh 38 strelov zeleno-belih, na drugi strani pa je Olimpijin Paavo Hölsä ob 19 strelih Pustertala klonil enkrat, v 16. minuti ga je premagal Lukas De Lorenzo Meo.

Varovanci Gregorja Polončiča, ki so imeli štirikrat na voljo dve minuti igralca več, a power-playa niso izkoristili, so ob koncu izenačenje iskali brez vratarja in s šestimi možmi v polju, a se jim načrt ni izšel. Južnotirolsko moštvo, pri katerem vlogo pomočnika opravlja Matej Hočevar, je iz Ljubljane odpeljalo poln plen. Kaj kmalu sledi nov obračun ekip, zmaji bodo namreč v soboto vrnili obisk.

Na preostali tekmi večera je vodilni Salzburg stežka, z 1:0, premagal Celovčane.

Alpska liga Torek, 1. december

HK Olimpija : Val Pusteria 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Lukas De Lorenzo Meo 16.



KAC II : Red Bull Juniors 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Lestvica Alpske lige 1. Red Bull Juniors 16 tekem – 26 točk

2. HK SŽ Olimpija 11 – 21

3. HDD Sij Acroni Jesenice 10 – 17

4. Pustertal 12 – 17

5. Feldkirch 10 - 14

6. Lustenau 12 – 14

7. Gardena 12 - 13

8. Kitzbühel 11 – 12

9. Asiago 10 - 12

10. Fassa 11 – 12

11. Cortina 10 - 10

12. Vipiteno 12 – 10

13. Bregenzerwald 11 – 10

14. EC KAC II 10 – 4

15. Ritten 9 – 4

16. Steel Wings Linz 13 – 2

Preberite še: