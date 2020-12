Presenečenje na Jesenicah

Kranjčani so v gosteh presenetili Jeseničane in jim zadali prvi poraz v državnem prvenstvu.

Kranjčani so v gosteh presenetili Jeseničane in jim zadali prvi poraz v državnem prvenstvu. Foto: Facebook

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so na domačem ledu proti HK Triglav Kranj lovili sedmo zaporedno zmago v državnem prvenstvu, v katerem so bili do današnje tekme stoodstotni, a so jim gostje iz Kranja prekrižali načrte in zmagali s 3:2.

Po šestih zmagah v državnem prvenstvu na prav toliko tekmah so favorizirani člani HDD Sij Acroni Jesenice prvič klonili. V dvorani Podmežakla so tri točke vknjižili Kranjčani, ti so v 18. minuti prvič ugnali Urbana Avsenika. Za vodstvo orlov je zadel Sebastjan Grošelj.



Železarjem je na sredini tekme uspelo izenačiti, Uroša Plavca je ob igralcu manj premagal Patrik Rajsar, na uvodu zadnje tretjine pa so prek Gašperja Seršena prvič na obračunu vodili. A ne za dolgo. Slabih šest minut pozneje se je pod izenačujoči zadetek s strelom pod prečko podpisal izkušeni Anže Terlikar. Varovanci Gorazda Drinovca so v nadaljevanju še drugič povedli, na 3:2 je zvišal mladi Miha Morel. Jeseničani so ob koncu izenačenje lovili brez vratarja, a se jim načrti niso izšli, Kranjčani so se veselili zmage s 3:2.

Niso se držali dogovora, sledila je kazen

"Današnja tekma je bila taka, da z njo lahko dobiš malo, izgubiš pa veliko. Naredili smo preveč napak, bilo je preveč vzponov in padcev. Nismo igrali, kot smo se dogovorili, in sledila je kazen. To tekmo je treba čim prej pozabiti, trenirati in popraviti stvari v obrambni in napadalni tretjini. Treba bo dati več zadetkov. Gremo naprej," je po nepričakovanem porazu v klubski mikrofon dejal strelec prvega jeseniškega zadetka.

Ekipa Mitje Šivica po šestih zmagah na sedmih tekmah ostaja na drugem mestu DP, Triglavani pa so s peto zmago na deveti tekmi skočili na tretje mesto.

Državno prvenstvo Torek, 1. december

HDD Sij Acroni Jesenice : HK Triglav Kranj 2:3 (0:1, 1:0, 1:2) Lestvica DP

Preberite še: