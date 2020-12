"Trenerski štab je poskusil vse mogoče, a če gola ne daš, ne moreš zmagati. Pridejo tudi take tekme, ko plošček ne gre v gol. Ne smemo si dovoliti, da bi nas to potrlo, stvari je treba analizirati in z zmagovalno miselnostjo v soboto iti na gostovanje," je po prvem porazu v sezoni HK SŽ Olimpija - v torek ga je v Alpski ligi z 1:0 premagal Pustertal - dejal kapetan Ljubljančanov Žiga Pance.

Hokejisti HK SŽ Olimpija so po devetih alpskih zmagah in remiju v torek prvič v sezoni izgubili. V Tivoliju jih je z 1:0 strl veliki tekmec Pustertal, s katerim so se leta 2019 udarili v finalu, ga po preobratu tudi premagali in postali prvaki. Ljubljansko in južnotirolsko moštvo v Alpski ligi vselej veljata za eni najmočnejših orožij za lovoriko, njuna srečanja so tako postala neke vrste derbiji.

Na torkovem so bili precej več pri strelu gostitelji (razmerje strelov 38:19), a jim nasprotnikove mreže, ki jo tretjo sezono zapored čuva zanesljivi Colin Keith Furlong, ni uspelo zatresti. Olimpijina hobotnica Paavo Hölsä je klonila enkrat, v 16. minuti jo je premagal Lukas De Lorenzo Meo in s Pustertalom na koncu odpeljal tri točke.

Strelov veliko, a bili so preslabi

"Trenerski štab je poskusil vse mogoče, a če gola ne daš, ne moreš zmagati. Pridejo tudi take tekme, ko plošček ne gre in ne gre v gol," je dejal kapetan Žiga Pance. Foto: Eva Brili Grebenar "Na splošno gledano ni bila slaba tekma, imeli smo več kot dovolj priložnosti, da bi izenačili in tekmo obrnili sebi v prid, a so bili naši streli prešibki ali pa premalo natančni, tudi njihov vratar je dobro branil. Zadeli so prvi, mi pa nismo vajeni loviti zaostanka. Trenerski štab je poskusil vse mogoče, a če gola ne daš, ne moreš zmagati. Pridejo tudi take tekme, ko plošček ne gre in ne gre v gol," je po prvem porazu sezone dejal kapetan zmajev Žiga Pance.

Podobnih misli je bil tudi pomočnik Gregorja Polončiča Matic Kralj: "Ne moremo pričakovati, da bomo vsako tekmo vsem zabili štiri gole. Tokrat so oni prvi dosegli gol, mi smo se trudili, strelov je bilo veliko, a bili so preslabi. To bo treba popraviti. Nimamo kaj, pogledali bomo videoposnetek, naredili analizo in se pripravili na soboto. Do takrat bo treba nekaj spremeniti, nekaj popraviti. Ne delamo nobene panike."

Na Južno Tirolsko z zmagovalno miselnostjo

Že v soboto bodo imeli zeleno-beli priložnost za povračilo, saj bosta moštvi takrat palice prekrižali še na Južnem Tirolskem. "Šport je sestavljen iz porazov in zmag, ne smemo si dovoliti, da nas to potre. Glave gor. Trenirali bomo naprej in do konca tedna naredili vse, da bomo v soboto optimalno pripravljeni. Analizirali bomo napake, ki smo jih naredili, slabe stvari popravili in v soboto šli z zmagovalno miselnostjo na gostovanje," je proti drugemu dvoboju v nekaj dneh pogledal Pance.

"Ne smemo si zdaj dovoliti, da nas to potre. Glave gor. Trenirali bomo naprej in do konca tedna naredili vse, da bomo v soboto optimalno pripravljeni." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Fenomenalna požrtvovalnost vseh Pomočnik pri Pustertalu Matej Hočevar je bil zadovoljen s požrtvovalnostjo ekipe, ki je bila tokrat poplačana za trud.

"Vedeli smo, da bo Olimpija začela močno, bili smo pripravljeni na to. Fenomenalna požrtvovalnost vseh fantov, na čelu z vratarjem. Če smo imeli na prejšnjih tekmah smolo, ko nam ni šlo v gol, pa smo bili tokrat poplačani za trud. A srečo si je treba zaslužiti," je bil po zmagi v pogovoru za Hokej TV zadovoljen otrok Olimpije, zdaj pa pomočnik pri Pustertalu Matej Hočevar, ki konec tedna v Brunicu pričakuje podobno srečanje.

Še preden Olimpija odpotuje na Južno Tirolsko, bo v četrtek odigrala tekmo državnega prvenstva, v katerem je po sedmih tekmah stoodstotna. Nasproti ji bodo stali člani HK Slavija Junior.

Olimpija je na lestvici Alpske lige na drugem mestu, Pustertal je četrti.

Lestvica Alpske lige 1. Red Bull Juniors 16 tekem – 26 točk

2. HK SŽ Olimpija 11 – 21

3. HDD Sij Acroni Jesenice 10 – 17

4. Pustertal 12 – 17

5. Feldkirch 10 - 14

6. Lustenau 12 – 14

7. Gardena 12 - 13

8. Kitzbühel 11 – 12

9. Asiago 10 - 12

10. Fassa 11 – 12

11. Cortina 10 - 10

12. Vipiteno 12 – 10

13. Bregenzerwald 11 – 10

14. EC KAC II 10 – 4

15. Ritten 9 – 4

16. Steel Wings Linz 13 – 2

Preberite še: