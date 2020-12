Olimpija še drugič v nekaj dneh izgubila s Pustertalom

Hokejisti HK SŽ Olimpija so še drugič v nekaj dneh palice prekrižali s člani Pustertala in še drugič izgubili. Po tesnem domačem porazu (0:1) so tudi na gostovanju izgubili za zadetek (2:3). Južnotirolsko moštvo je z novo zmago skočilo na tretje mesto, za drugo Olimpijo zaostaja le točko.

Nov obračun Olimpije in Pustertala v tem tednu in nov poraz Ljubljančanov. Tudi tokrat so bili več pri strelu (razmerje strelov 39:16 za Olimpijo), a tudi tokrat so imeli Italijani v golu bolj razpoloženega vratarja, Colina Keitha Furlonga.

Gostitelji so v 8. minuti izkoristili prvi power-play in povedli, a le 12 sekund pozneje je Tadej Čimžar izenačil, sredi obračuna pa z drugim zadetkom poskrbel za vodstvo Olimpije. A Pustertal je še pred drugim odmorom znova izkoristil ljubljansko dvominutno kazen, ki se jih je nabralo precej.

Ekipi sta v zadnjo tretjino krenili z izenačenjem (2:2). To je na semaforju vztrajalo do 52. minute, ko je Max Oberrauach ugnal Paava Hölsäja in postavil končnih 3:2. Pustertal je tako še drugič v nekaj dneh spravil na kolena Olimpijo, ki tudi tokrat ni uspela zadeti v igri z igralcem več, in se ji približal na točko.

Olimpija bo po dveh alpskih porazih nove točke v tekmovanju iskala v torek, ko bo gostila Fasso. Drugi slovenski predstavnik HDD Sij Acroni Jesenice bo po petkovem porazu pri Bregenzerwaldu, v nedeljo znova gostoval na Predarlskem, takrat pri Lustenauu.

Alpska liga Sobota, 5. december

Val Pusteria : HK SŽ Olimpija 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Andergassen 8. (PP1), Cianfrone 36. (PP1), Oberrauch 52.; Čimžar 8., 30.



Lustenau : EC KAC II 2:0

Steel Wings Linz II : Feldkirch 2:6

Asiago : Gardena 2:1* - v podaljšku

Fassa - Ritten - prestavljeno

Lestvica Alpske lige 1. Red Bull Juniors 17 tekem – 29 točk

2. HK SŽ Olimpija 12 – 21

3. Pustertal 13 – 20

4. HDD Sij Acroni Jesenice 11 – 17

5. Feldkirch 11 - 17

6. Lustenau 13 – 17

7. Kitzbühel 12 – 15

8. Asiago 11 - 14

9. Gardena 13 - 14

10. Bregenzerwald 12 – 13

11. Cortina 11 - 12

12. Fassa 11 – 12

13. Vipiteno 12 – 10

14. Ritten 10 – 5

15. EC KAC II 12 – 4

16. Steel Wings Linz 15 – 2

