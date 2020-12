Po presenetljivem domačem porazu po novo alpsko zmago

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice bodo po torkovem spodrsljaju v državnem prvenstvu, ko jih je premagal HK Triglav, tokrat nove točke iskali v Alpski ligi, v kateri jim gre odlično. Na desetih tekmah so osemkrat zmagali, enkrat remizirali in le enkrat izgubili. Trenutno so tretji. V petek zvečer bodo deveto zaporedno alpsko zmago iskali na gostovanju pri 13. Bregenzerwaldu. Ekipi sta palice pred dvema tednoma prekrižali v Podmežakli, železarji so zmagali po kazenskih strelih.