Tekmo najstniških debijev zanesljivo dobili Jeseničani

Jeseničani so pričakovano visoko premagali Celjane, ki jih je tokrat namesto obolelega Davida Rodmana vodil nekdanji železar Sabahudin Kovačević.

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice, ki so v zadnjih minutah sobotnega derbija v Tivoliju izgubili s HK SŽ Olimpija , so na nedeljski tekmi državnega prvenstva pričakovano visoko premagali HK True Celje (10:1).

Celjani so v Podmežaklo pripotoval zgolj z 11 igralci v polju, pogrešali so tudi obolelega glavnega trenerja Davida Rodmana, sicer otroka jeseniške hokejske šole, tako da sta kneze vodila še en olimpijec Sabahudin Kovačević in Domen Ramšak.

Za Jeseničane sta debitirala nova člana, 16-letni Maks Perčič in leto starejši Matic Török, prvič pa je med vratnicama na članski tekmi stal 16-letni Nejc Skale, ki je vrata Celja branil zadnjih deset minut. Častni zadetek knezov je dosegel Nejc Kastelic, pri železarjih je Patrik Rajsar vknjižil hat-trick.

Ekipi se bosta znova srečali v torek, takrat v Celju.

HDD Sij Acroni Jesenice : HK True Celje 10:1 (1:0, 4:0, 5:1)



