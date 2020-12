Olimpija napolnila gol Maribora

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti HK SŽ Olimpija so pred sobotnim derbijem s HDD Sij Acroni Jesenice (Tivoli ob 17. uri) gostili Maribor in pričakovano zanesljivo zmagali (14:3).

Sredina tekma med HK Slavija Junior in HK True Celje je bila odločena že po 15 minutah. Založani so takrat povedli že s 5:0, na koncu pa Celjane, ki jih trenira David Rodman, premagali z 10:3. Slavija je tretja, Celje zadnje, osmo. V četrtek je v Tivoliju predvidena tekma med HK SŽ Olimpija in HDK Maribor.

Že v torek sta se v Kranju pomerili ekipi HKMK Bled in HD Hidria Jesenice. Železarji so po zaostanku z 1:3 priredili preobrat in v zadnji minuti srečanja z zadetkom Nika Pema, ki se je po upokojitvi pred dvema letoma vrnil v tekmovalni ritem, zmagali s 4:3.