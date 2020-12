Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti HDK Maribor so na gostovanju v Kranju, kjer jih je pričakal HKMK Bled, vknjižili tretjo zmago državnega prvenstva. Mariborčani so ekipo Bleda, proti kateri so v začetku tretje tretjine povedli s 4:2, strli po kazenskih strelih. Zmagoviti zadetek za 5:4 je dosegel Niko Nemeček. Lisjaki zasedajo peto mesto DP, Bled je sedmi.