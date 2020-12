Kaos v Podmežakli: 338 kazenskih minut za Jesenice in Olimpijo!

Na torkovi tekmi državnega prvenstva sta se v Podmežakli pomerili ekipi mladih železarjev, HD Hidria Jesenice, in HK SŽ Olimpija. Obračun je bil rezultatsko precej manj napet od sobotnega derbija, Olimpija je zmagala s 8:0, je bilo pa precej bolj vroče na kazenski klopi. Ekipi sta si priigrali kar 338 kazenskih minut, kar 12 igralcev si je prislužilo disciplinsko kazen igre. HDD Sij Acroni Jesenice so z 9:2 premagali HK True Celje.

Hokejisti vodilnega moštva državnega prvenstva so se še drugič v nekaj dneh pomerili z železarji. Po sobotni zmagi (2:0) nad člansko ekipo HDD Sij Acroni Jesenice so tokrat palice prekrižali še z mlajšo zasedbo Jeseničanov, HD Hidria Jesenice. Upravičili so vlogo favorita in na koncu z 8:0 vknjižili 11. zmago domačega prvenstva, v katerem ostajajo stoodstotni.

In če rezultat ne bode v oči, pa je precej bolj neverjeten pogled na statistično kategorijo izključitev. Na vročem obračunu je imel glavni sodnik Nejc Japelj precej dela, ekipi sta si nabrali kar 338 kazenskih minut. Kar 12 igralcev je prejelo 5+20 minut. Na jeseniški strani so si disciplinsko kazen igre prislužili Aljaž Lukan, Miha Oblak, Juš Dobravec, David Baloh, Filip Fartek in Nace Langus, na ljubljanski pa Martin Bohinc, Janez Orehek, Gregor Žeželj, Jan Drozg, Luka Čerenjak in Žiga Pance, ki je ob zmagi trikrat zadel.

Že v prvi tretjini sta zaradi grobosti 5+20 prejela Lukan in Bohinc, v zadnjih šestih minutah srečanja pa preostali.

Olimpija po 11 tekmah ostaja brez izgubljene točke na prvem mestu, hokejisti Hidria Jesenice pa so na prav toliko obračunih zmagali štirikrat in so peti.

Železarji še drugič v dveh dneh ugnali Celje

Na drugem torkovem srečanju sta se še drugič v dveh dneh pomerila HK True Celje in HDD Sij Acroni Jesenice. Potem ko so železarji v soboto zmagali z 10:1, so bili tokrat boljši z 9:2.



Torek, 15. december

HK True Celje : HDD Sij Acroni Jesenice 2:9 (1:2,1:5,0:2)



HD Hidria Jesenice : HK SŽ Olimpija 0:8 (0:4, 0:1, 0:3)



