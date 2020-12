Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so vknjižili zanesljivo zmago državnega prvenstva. HK Slavija Junior so v Tivoliju, kjer Založani domujejo v času koronakrize, premagali z 8:1. Člani HK Triglav Kranj so v četrtek z 8:0 premagali HKMK Bled in se s sedmo zmago še utrdili na tretjem mestu.