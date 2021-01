Jeseničani po loteriji strli Olimpijo

Zmagovalci prvega večnega derbija v letu 2021 so hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice, ki so velikega rivala HK SŽ Olimpija strli po kazenskih strelih (2:1). To je bila zadnja tekma rednega dela državnega prvenstva. Že pred tem je bilo jasno, da bodo zmaji v četrtfinale krenili s prvega, železarji pa z drugega mesta. Jeseničani četrtfinale proti Celju začenjajo že v ponedeljek.

Državno prvenstvo Sobota, 2. januar

HDD Sij Acroni Jesenice : HK SŽ Olimpija 2:1* (1:0, 0:1, 0:0, 0:0)

Rajsar 17. (Sodja, Stojan), Jezovšek (KS); Mušič 34. (Zajc)



*kazenski streli



Postava Jesenice: Avsenik, Us; Crnovič, Djumić, Glavič, Hebar, Jezovšek, Kočar, Mašič, Perčič, Primožič, P. Rajsar, S. Rajsar, Seršen, Sodja, Stojan, Svetina, Ščap, Širovnik, Tomaževič, Urukalo. Trener: Mitja Šivic. Postava Olimpija: Hölsä, Spreitzer; Bernard, Bohinc, Brus, Čimžar, Koren, Kujavec, Magovac, Mušič, Orehek, Pance, Planko, Sever, Simšič, Sotlar, Štebih, Ulamec, Zajc, Zibelnik, Zorko, Žeželj. Trener: Gregor Polončič.

Ekipi sta se v pripravah na novo sezono in v tej do zdaj srečali petkrat. Dvakrat so tesno zmagali železarji (Poletna liga in polfinale Pokala Slovenije), dvakrat Olimpija (Alpska liga, DP), ki ima na papirju precej kakovostnejšo zasedbo, enkrat pa sta se razšli z remijem (Alpska liga).

Jeseničani bodo po poškodbi in operativnem posegu podlahtnice vsaj dva meseca pogrešali kapetana Andreja Tavžlja, Ljubljančani pa branilca Miho Logarja in Marka Čepona, za katerega je sezona končana, ter kaznovanega Anžeta Ropreta, ki je zaradi naleta na tekmi Alpske lige prejel dve tekmi prepovedi igranja.

Rajsar načel, Mušič izenačil

Sašo Rajsar je v 17. minuti dosegel prvi zadetek na tekmi, Olimpija je prek nekdanjega kapetana Aleša Mušiča izenačila v 34. Foto: Peter Podobnik/Sportida Če je na zadnjem derbiju prvi zadetek padel šele v 54. minuti, tokrat nanj ni bilo treba čakati tako dolgo. V 17. minuti je Olimpijin vratar Paavo Hölsä poskus Jake Sodje še odbil, do odbitka je nato prišel Sašo Rajsar, zadel in postavil rezultat uvodne tretjine, v kateri je prva polovica pripadla gostom, druga pa domačim. Nobeno moštvo v uvodnem delu ni izkoristilo igralca več, železarji so imeli številčno prednost štiri minute, zmaji, pri katerih si je Miha Zajc ob koncu prvega dela prislužil 2+10 kazenskih minut, pa dve.

Jeseničani so tudi drugi del začeli z igralcem več, a so si še najlepšo priložnost priigrali Ljubljančani. Nekdanji kapetan Aleš Mušič se je sam znašel pred Žanom Usom, a ga ni uspel premagati. Je pa imel Us v nadaljevanju, ko je imela Olimpija dvakrat igralca več, pol minute tudi dva, kar nekaj dela, vendar power-playa ni izkoristila. So pa zeleno-beli v 34. minuti ob izenačenih močeh zatresli jeseniško mrežo. Po strelu Zajca se je pred golom dobro znašel Mušič in plošček poslal za hrbet Usa. V nadaljevanju tretjine so si priložnosti priigrali tudi železarji, a se rezultat (1:1) do konca 40. minute ni spremenil.

Tudi po 60. minutah je na semaforju pisalo 1:1, tako da je sledil podaljšek tri na tri, a tudi po petih minutah spremembe rezultata ni bilo, tako da so o zmagovalcu odločili kazenski streli.

Olimpija po polfinale proti Bledu, Jesenice proti Celju

Jeseničani bodo četrtfinale proti Celju začeli že v ponedeljek, Olimpija pa bo prvo četrtfinalno tekmo z Bledom odigrala 10. januarja. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Ne glede na rezultat današnjega srečanja, se vrstni red državnega prvenstva po rednem delu ne bo spremenil. Stoodstotni zmaji so si že zagotovili prvo mesto, železarji, ki so izgubili dvakrat (enkrat z Olimpijo, enkrat pa presenetljivo s Triglavom), pa so osvojili drugo mesto.

Olimpija se bo v četrtfinalu DP pomerila z zadnjo ekipo rednega dela, HKMK Bled, Jeseničani pa s sedmim HK True Celje, ki ga kot trener vodi David Rodman. V preostalih parih se se bodo člani HK Triglav Kranj pomerili s HD Hidria Jesenice, HK Slavija Junior pa s HDK Maribor.

Četrtfinale, igrali bodo na dve zmagi, bo par HDD Sij Acroni Jesenice - HK True Celje začel že v ponedeljek, preostali pa 10. oziroma 12. januarja. Polfinalne tekme bodo 26., 28. in 30. januarja.

Olimpija bi morala po derbiju že v nedeljo znova loviti alpske točke, a je gostovanje Lustenaua zaradi težav s covid-19 v avstrijskem taboru prestavljeno.

Državno prvenstvo Sobota, 2. januar

Državno prvenstvo Sobota, 2. januar

20.00 HDD Sij Acroni Jesenice - HK SŽ Olimpija

Lestvica DP

1. HK SŽ Olimpija 13 tekem - 39 točk

2. HDD Sij Acroni Jesenice 13 - 33

3. HK Triglav Kranj 14 - 27

4. HK Slavija Junior 14 - 20

5. HDK Maribor 14 - 18

6. HD Hidria Jesenice 14 - 11

7. HK True Celje 14 - 10

8. HKMK Bled 14 - 7