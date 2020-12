Hokejisti Triglava so s 6:2 premagali Založane in si zagotovili tretje mesto po rednem delu tekmovanja.

Hokejisti HK Triglav Kranj so v sklopu državnega prvenstva s 6:2 premagali HK Slavija Junior in si zagotovili tretje mesto po rednem delu tekmovanja. Odločilna je bila druga tretjina, ki so jo dobili s 5:1. Založani so četrti.