Štajerski obračun Mariboru, znani vsi četrtfinalni pari

Na zadnji tekmi leta v hokejskem državnem prvenstvu so hokejisti HK True Celje gostili HDK Maribor in izgubili s 3:4. Celjani so tako redni del končali na sedmem mestu, kar pomeni, da jih v četrtfinalu čaka favorizirani HDD Sij Acroni Jesenice. Peti Mariborčani se bodo za polfinale pomerili s četrto Slavijo. Preostala četrtfinala para sta HK SŽ Olimpija - HKMK Bled in HK Triglav Kranj - HD Hidria Jesenice. Zadnjo tekmo rednega dela bosta v soboto v dvorani Podmežakla odigrala večna tekmeca, ne glede na rezultat bodo Ljubljančani končnico začeli s prvega, Jeseničani pa z drugega mesta.