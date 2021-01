Olimpija po treh slovesih pripeljala novo moč

Dan po slovesu HK SŽ Olimpija od napadalcev Jureta Sotlarja in Janeza Orehka ter branilca Davida Planka so v klubu naznanili novo pridobitev. Pridružil se jim bo finski branilec Juuso Pulli.

Pri HK SŽ Olimpija so dan po tem, ko so sporočili, da so se razšli s trojico, naznanili, da v zmajevo gnezdo po vratarju Paavu Hölsäju prihaja še drugi Finec. Vsaj do konca sezone – mogoče je tudi podaljšanje sodelovanja – bo dres ljubljanskega kluba nosil finski branilec Juuso Pulli, za katerega bodo to prve tekme v novi sezoni.

Devetindvajsetletnik je lani igral v danski Metal Ligaen za Rungsted Seier Capital. Sezono pred tem je z Dornbirnom spoznal ligo EBEL, pred tem pa več let igral tako v elitni finski ligi (s končnico vred je odigral okoli 190 tekem) kot drugokakovostni finski ligi Mestis.

"O Ljubljani sem slišal, da je zelo lepo mesto, o Olimpiji pa same dobre stvari. Ekipa ima visoke cilje in veseli me, da jim bom pri tem pomagal. Zaradi bolezni covid-19 so časi zelo težki, tudi ali še posebej v športu. Zato komaj čakam, da bom igral igro, ki jo imam najraje," je pred prihodom v nov klub, pridružil se mu bo v četrtek, dejal Pulli.

"Z vodjo strokovnega štaba Karijem Saavolainenom smo se odločili, da je Juuso Pulli primerna okrepitev našega moštva za letošnjo sezono in morebitni potencial za naslednjo," je prihod Finca komentiral športni direktor Jože Kovač. Foto: Sportida

Po posvetu s Savolainenom odločili, da gre za primerno okrepitev

"Ker se je reprezentančni branilec Mark Čepon hudo poškodoval in bo izpustil vso sezono, smo poiskali zamenjavo. Z vodjo strokovnega štaba Karijem Saavolainenom smo se odločili, da je Juuso Pulli primerna okrepitev našega moštva za letošnjo sezono in morebitni potencial za naslednjo," je prihod Finca komentiral športni direktor Jože Kovač.

Olimpija bo novo tekmo odigrala v sredo, ko bo v sklopu Alpske lige gostovala pri Gardeni.