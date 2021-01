Konec enomesečnega čakanja Jesenic, tudi Olimpija v Italiji

Dolgo so hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice čakali na 13. tekmo Alpske lige, v kateri so bili zadnjič aktivni 6. decembra. Njihove tekme je večinoma zaznamovala bolezen covid-19 v taboru nasprotnikov. Zvečer se bodo v alpski tekmovalni ritem vrnili na gostovanju pri Asiagu, ta zaseda sedmo mesto. Jeseničani so s petimi točkami manj, a tudi šestimi tekmami manj, osmi. Na računu imajo zgolj 12 srečanj, nekatera moštva so jih odigrala že 20.

Olimpija gostuje pri Gardeni. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V Italiji bo zvečer gostoval tudi drugi slovenski predstavnik tekmovanja. HK SŽ Olimpija se bo oglasil pri deveti Gardeni. Ljubljančani, med katerimi so se po porazu na derbiju zgodile spremembe – odslovili so Jureta Sotlarja, Janeza Orehka in Davida Planka, pripeljali pa so finskega branilca Juusa Pullija (pridružil se jim bo v četrtek) –, so drugi. Vodilni Pustertal je odigral tri tekme več in zbral šest točk več. Olimpija bo pogrešala kaznovanega napadalca Anžeta Ropreta, ta si je na tekmi proti Asiagu prislužil dve tekmi prepovedi igranja.

Po večernih tekmah bosta oba slovenska kluba v soboto gostitelja, Olimpija bo pričakala vse bolj vroči Bregenzerwald, Jeseničani pa Vipiteno.

Alpska liga Sreda, 6. januar

Asiago - HDD Sij Acroni Jesenice

Gardena - HK SŽ Olimpija

Kitzbuhel - Pustertal

Ritten - Cortina

Vipiteno - Fassa

Lestvica 1. Pustertal 20 tekem – 39 točk

2. HK SŽ Olimpija 17 – 33 točk

3. Red Bull Juniors 17 – 29

4. Feldkirch 17 - 29

5. Bregenzerwald 18 – 28

6. Lustenau 19 - 26

7. Asiago 18 - 25

8. HDD Sij Acroni Jesenice 12 – 20

9. Gardena 19 – 20

10. Fassa 16 – 19

11. Cortina 17 – 19

12. Ritten 19 - 19

13. Kitzbühel 18 – 15

14. Vipiteno 20 – 15

15. EC KAC II 14 – 7

16. Steel Wings Linz 17 – 2

