Olimpija in Slavija v polfinale, na voljo le še ena vstopnica

Hokejisti HK SŽ Olimpija in HK Slavija Junior so se po novih četrtfinalnih zmagah v polfinalu državnega prvenstva pridružili HDD Sij Acroni Jesenice. Zmaji so končali sezono DP Bleda, Založani pa Maribora, v polfinalu se bodo pomerili med seboj. Jeseničane v polfinalu čaka zmagovalec dvoboja med HD Hidria Jesenice in HK Triglav Kranj.

Najboljše moštvo rednega dela državnega prvenstva HK SŽ Olimpija je v četrtfinalu domačega tekmovanja pričakovano brez težav odpravilo HKMK Bled. Potem ko so Ljubljančani na prvi tekmi zmagali z 8:1, so bili zanesljivi tudi na Bledu, kjer so slavili s 5:0.

Precej tesneje je bilo v paru med četrtim HK Slavija Junior in petim HDK Maribor. Založani so na uvodnem četrtfinalnem srečanju slavili s 6:4, nato pa bili uspešni tudi na tekmi v Mariboru, kjer so gostitelje premagali s 3:2.

Člani HDD Sij Acroni Jesenice so že v ponedeljek upravičili vlogo četrtfinalnega favorita in se na najhitrejši možni način, z dvema zmagama, uvrstili v polfinale. Potem ko so na domačem terenu HK True Celje odpravili s 14:0, so na drugi tekmi v gosteh zmagali z 11:4.

Za zadnjo polfinalno vstopnico mladi Jeseničani in Triglav

Mladi železarji, HD Hidria Jesenice so na uvodnem obračunu z 2:1 presenetili HK Triglav Kranj, moštvi bosta palice drugič prekrižali v soboto v dvorani Podmežakla. Zmagovalec para se bo za finale pomeril s HDD Sij Acroni Jesenice, v drugem paru bosta igrala Olimpija in Slavija.

V polfinalu, kjer so predvideni datumi tekem 26., 28. in 30. januar, bodo igrali na dve zmagi.

Četrtfinale DP: Druge tekme četrtek, 14. januar

HKMK Bled : HK SŽ Olimpija* 0:5 (0:1, 0:4, 0:0) /0:2/

HDK Maribor : HK Slavija Junior* 2:3 (0:0, 0:2, 2:1) /0:2/ Sobota, 16. januar

HD Hidria Jesenice – HK Triglav Kranj /1:0/ ponedeljek, 11. januar

HK TRUE Celje : HDD Sij Acroni Jesenice* 4:11 (0:3, 3:4, 1:4) /0:2/



//razmerje v zmagah, igrajo na dve zmagi

*ekipa se je uvrstila v polfinale Tretje tekme (v primeru 1:1 v zmagah) torek, 19. januar

HK Triglav Kranj – HD Hidria Jesenice Prve tekme nedelja, 10. januar HK SŽ Olimpija : MK Bled 8:1 (4:0, 2:0, 2:1) /1:0/ torek, 12. januar

HK Triglav Kranj : HD Hidria Jesenice 1:2 (0:0, 0:0, 1:2) /0:1/

HK Slavija Junior : HDK Maribor 6:4 (1:0, 2:3, 3:1) /1:0/ ponedeljek, 4. januar

HDD Sij Acroni Jesenice : HK TRUE Celje 14:0 (4:0, 7:0, 3:0) /1:0/ //razmerje v zmagah, igrajo na dve zmagi

*V polfinale napreduje ekipa, ki prva zmaga dvakrat, polfinalne tekme bodo 26., 28. in 30. januarja.

