Olimpija se mu je zahvalila, zdaj je našel nov klub

Jure Sotlar do konca sezone pri UTE

Jure Sotlar je po slovesu od Olimpije našel novega delodajalca, do konca sezone bo igral za madžarski UTE Ujpest, pri katerem bo moči združil z rojakom Maksom Selanom.

Foto: Peter Podobnik/Sportida

Slovenski hokejski napadalec Jure Sotlar je teden dni za tem, ko se mu je HK Olimpija zahvalila za sodelovanje, našel novega delodajalca. Do konca sezone bo nosil dres madžarskega kluba UTE Ujpest, ki igra v ligi Erste.

Potem ko so pretekli ponedeljek pri HK SŽ Olimpija odslovili trojico Jureta Sotlarja, Davida Planka, Janeza Orehka, je prvi danes že obiskal novega delodajalca. Sotlar se je za sodelovanje do konca sezone dogovoril z madžarskim klubom UTE Ujpest, pri katerem verjamejo, da so našli pravo zamenjavo za ameriškega napadalca Maria Lamoureuxa, ki se je preselil v Nemčijo.

Madžarski kolektiv iz Budimpešte, v katerem je v zadnjih letih igralo kar nekaj Slovencev (Eric Pance, Andrej Hebar, Anže Ropret, Aleš Sila), je del lige Erste, ki združuje madžarske in romunske klube.

27-letni slovenski napadalec bo v novem klubu moči združil še z enim rojakom, branilcem Maksom Selanom. Njegovo novo moštvo trenutno zaseda četrto mesto, za vodilnim Ferencvarosem zaostaja osem točk.

V ligi Erste igrata tudi napadalec Eric Pance in branilec Matic Podlipnik, njun Gyergyoi je šesti.

