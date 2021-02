Kanadčan po manj kot mesecu dni zapušča zmajevo gnezdo

Pred dobrima dvema tednoma:

Francis Beauvillier se je danes že pridružil ekipi in se veseli prvih tekem.

Žal to še ne bo jutri, saj tekma v Feldkirchu zaradi prevelike količine snega na Predarlskem odpade. pic.twitter.com/zqHR7akoDP — HK SŽ Olimpija (@HKOlimpija) January 15, 2021

"Svojo kariero sem se odločil usmeriti v treniranje otrok. Že poleti sem sodeloval s trening centrom, ki se ukvarja z razvojem mladih hokejistov, zdaj pa so mi ponudili zaposlitev. Ponudba je res odlična in to je tisto, kar si želim početi v prihodnje, zato je nisem mogel zavrniti. Seveda bom ostal povezan s hokejem, a ne kot profesionalni igralec. Ob tem bi se rad zahvalil soigralcem pri Olimpiji, da so me tako lepo sprejeli in mi pomagali, da sem se hitro vključil v ekipo. Posebna zahvala tudi vodstvu kluba za zaupanje in zdaj za razumevanje. Verjamem, da je Olimpija na dobri poti, ima odlične igralce in ekipo. Prepričan sem, da bo prihodnjo sezono zaigrala na višji ravni," je pred odhodom povedal Francis Beauvillier, ki se v Kanado vrača že v petek.

Beauvillier se je Olimpiji pridružil sredi januarja, v Alpski ligi je odigral štiri tekme, na teh dosegel tri gole in prispeval eno podajo, v statistiko pa vpisal še štiri kazenske minute.

