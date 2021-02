Jeseničani gostijo Kitzbühel

Pred tretjimi železarji je druga od treh tekem Alpske lige v tem tednu. V torek so na gostovanju pri mladi ekipi Celovca zmagali osmič zapored, a so se za tesno zmago (2:1) nagarali. Tudi tokrat se bodo pomerili z moštvom pri dnu lestvice. Na Gorenjsko prihaja 14. Kitzbühel. Z novo zmago bi se varovanci Mitje Šivica še utrdili na mestih, ki po rednem delu že prinašajo vstopnico za končnico (prva štiri mesta). Ekipi sta konec novembra palice prekrižali v Avstriji, kjer so domači vodili 2:1, a so Jeseničani priredili preobrat in z zadetkom v prazen gol postavili končnih 4:2.

Gorenjsko moštvo po v nedeljo gostilo še Feldkirch, ki bo dan prej gostoval pri HK SŽ Olimpija.

Alpska liga Četrtek, 4. februar

20.00 HDD Sij Acroni Jesenice - Kitzbuhel

EC KAC II - Ritten

Red Bull Juniors - Val Pusteria

Lustenau - Fassa

Feldkirch - Vipiteno

Val Gardena - Bregenzerwald