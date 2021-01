Bo znan še drugi finalist?

Hokejisti HK Triglav Kranj in HDD Sij Acroni Jesenice bodo zvečer v Kranju odigrali še drugo polfinalno tekmo državnega prvenstva. Na prvi so s 5:0 zmagali železarji, ki bi se z novo zmago v finalu že pridružili večnemu tekmecu. Ta je v polfinalu odpravil Slavijo.

Kot prvi so si finalne pričakovano zagotovili hokejisti HK SŽ Olimpija, ki so v polfinalu dvakrat premagali HK Slavija Junior (8:1, 4:0). Zmaji zdaj čakajo na finalnega nasprotnika.

Izrazita vloga favorita pripada HDD Sij Acroni Jesenice, ki mu v polfinalu nasproti stroji HK Triglav Kranj. Kranjčani so imeli v zadnjih kar nekaj težav s covid-19, zaradi obolenj so ostali brez nekaterih igralcev, tako da so na uvodni četrtkovi tekmi v dvorani Podmežakla igrali zgolj s16 igralci v polju in izgubili z 0:5. Če bodo železarji tudi na večerni tekmi potrdili vlogo favoritov, bo polfinale končan. V nasprotnem primeru bo o drugem finalistu odločala tretja tekma.

Finale je predviden v prvi polovici maja.