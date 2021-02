Sezono začel pri Olimpiji, končal jo bo v dresu Jesenic

Po dveh sezonah in nekaj mesecih igranja za HK SŽ Olimpija je ljubljanski klub v začetku januarja sporočil, da so se razšli z branilcem Davidom Plankom. Ob tem se je sodelovanje Ljubljančanov takrat končalo tudi z Juretom Sotlarjem in Janezom Orehkom. Sotlar se je kaj hitro preselil na Madžarsko, Planko pa bo ostal v domovini. Branilec se je za sodelovanje do konca sezone dogovoril z drugim slovenskim predstavnikom Alpske lige HDD Sij Acroni Jesenice, ki se je pred odločilnim delom tekmovalnega obdobja odločil razširiti branilsko vrsto.

Planko: Nisem imel težke izbire

Rdeči dres mu ni tuj. Foto: Urban Urbanc/Sportida "Pred tremi leti sem že igral na Jesenicah. Vem, kako delajo in razmišljajo, zato po pogovoru z vodstvom kluba nisem imel težke izbire. Z veliko fanti sem že igral. Igrajo zelo dober hokej, zato se veselim, da se bom ekipi pridružil. Pomagal ji bom po najboljših močeh pri doseganju zastavljenih ciljev," je za uradno spletno stran Jesenic povedal 27-letni Celjan. Ta je v tekoči sezoni, v kateri ga je za nekaj časa zaustavila poškodba noge, za Olimpijo odigral 19 tekem, v statistiko pa vpisal zadetek in 11 podaj. Planko je za Jesenice igral v sezoni 2017/18.

"David ve, kakšna bo njegova naloga v moštvu in kaj bo moral storiti, da dobi svojo priložnost. Če bo igral tako kot v preteklosti, smo z njim dobili veliko kvalitete, ga pa čaka do tja še precej trdega dela," je prihod Planka na Gorenjsko komentiral trener železarjev Mitja Šivic. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Šivic: mislimo, da je to dobra poteza za nas kot zanj

"Mislimo, da je prihod Davida Planka dobra poteza za nas, kot tudi za njega. Z njegovim prihodom bomo dobili nekaj širine na branilskih parih. Vsi vemo, da so poškodbe sestavni del športa, tudi hokeja. Čaka nas zelo veliko napornih testov in playoff. Če se nam v tem trenutku poškoduje še en branilec, ob dejstvu, da je odsoten že kapetan Tavželj, smo na tem položaju že kar malce kratki oziroma imamo v kadru kar nekaj mladih fantov, ki z velikimi tekmami nimajo izkušenj. Predvsem s tega vidika nam bo David zelo pomagal. Ni več najmlajši in je posledično toliko bolj izkušenj. Velikokrat je v svoji karieri že zmagal, odigral številne težke tekme, kar je zagotovo dobro za nas. David ve, kakšna bo njegova naloga v moštvu in kaj bo moral storiti, da dobi svojo priložnost. Če bo igral tako kot v preteklosti, smo z njim dobili veliko kvalitete, ga pa čaka do tja še precej trdega dela," je prihod Planka na Gorenjsko komentiral trener železarjev Mitja Šivic.

Jeseničane naslednja tekma v Alpski ligi, v kateri so v soboto izgubili prvič po 12 zmagah, čaka v torek, ko bodo gostili mlado ekipo Salzburga.

Preberite še: