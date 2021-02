Cortina tik pred sireno končala zmagoviti niz Jesenic, zmaga Olimpije

Hokejisti vodilnega moštva Alpske lige HK SŽ Olimpija so se še drugič v dveh dneh pomerili z drugo ekipo Linza, ki je prikovana na dno lestvice, in jo pričakovano znova premagali. Tokrat niso bili tako prepričljivi kot v četrtek (7:2), zmagali so s 3:1. Člani HDD Sij Acroni Jesenice so pri Cortini dve sekundi pred iztekom 60. minut prejeli zadetek in izgubili 1:2. S tem je končan 12 tekem dolg zmagovit jeseniški niz.

Še drugič v dveh dneh sta se za alpske točke pomerila prvo in zadnje moštvo tekmovanja in še drugič je točkovni račun pričakovano okrepila Olimpija. Že po dobrih dveh minutah jo je v vodstvo popeljal kapetan Žiga Pance, ob koncu uvodne tretjine pa je na 2:0 zvišal Anej Kujavec.

Ko je že kazalo, da se bosta ekipi tudi na drugi odmor odpravili ob tem rezultatu, je ob igralcu več za 3:0 zadel dolgoletni kapetan zmajev Aleš Mušič. Gostje so le 14 sekund pred koncem srečanja preprečili, da bi domači vratar Paavo Hölsä ohranil mrežo nedotaknjeno. Končnih 3:1 je postavil Tobias Steibl.

Ljubljančani, pri katerih je srečanje predčasno končal Gal Koren, ta je nekaj minut pred koncem obležal na ledu in ni mogel nadaljevati, bodo nove alpske točke iskali v torek pri mladem moštvu Celovca.

Zmagovit jeseniški niz se je končal dve sekundi pred iztekom rednega dela tekme. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Železarji pet pred 12 klonili na zahtevnem gostovanju

Jeseničani so se še tretjič ta teden odpravili na gostovanje, na prizorišče svetovnega prvenstva v alpskem smučanju v Cortino d`Ampezzo so odšli s popotnico 12. zaporednih zmag. Do 13. jim ni uspelo priti, gostitelji so poskrbeli za boleč konec zmagovite serije železarjev.

Te je v 16. minuti v vodstvo popeljal Erik Svetina. Domačini so v 34. minuti izenačili, Jeseničani pa so imeli na začetku zadnje tretjine poldrugo minuto prednost dveh igralcev na ledu, a je niso kronali z zadetkom. Na drugi strani so imeli ob koncu številčno prednost tudi domači, a tudi oni niso bili uspešni. Rezultat 1:1 je vztrajal vse do dveh sekund pred iztekom rednega dela obračuna, ko je Mike Cazzola ugnal Žana Usa ter poskrbel za tesno zmago Cortine in prvi poraz gorenjske ekipe po 6. januarju.

Železarji bodo novo tekmo Alpske lige igrali v torek, ko bo v dvorani Podmežakla gostoval Salzburg.

Alpska liga Sobota, 20. februar

HK SŽ Olimpija : Steel Wings Linz 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)

Pance 3., Kujavec 19., Mušič 40. (PP1); Steibl 60.



Cortina : HDD Sij Acroni Jesenice 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Sanna 34., Cazzola 60.; Svetina 16. Asiago : Red Bull Juniors 2:3

Lustenau : Vipiteno 3:2

Kitzbuhel : Fassa 3:4* - v podaljšku

Val Pusteria : Feldkirch 3:0

Ritten : Bregenzerwald 6:3 Gardena – EC KAC II

PP1-zadetek z igralcem več

Lestvica 1. HK SŽ Olimpija 28 tekem – 61 točk

2. Pustertal 29 – 57

3. HDD Sij Acroni Jesenice 26 – 56

4. Asiago 28 – 49

5. Red Bull Juniors 28 – 48

6. Cortina 29 – 45

7. Lustenau 29 – 42

8. Ritten 29 – 37

9. Feldkirch 28 – 36

10 Bregenzerwald 28 – 35

11. Vipiteno 29 – 32

12. Fassa 27 – 30

13. Gardena 28 – 29

14. Kitzbühel 30 – 23

15. EC KAC II 26 – 21

16. Steel Wings Linz 28 – 2

