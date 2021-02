Jeseničani z novo zmago na drugo mesto, vodilna Olimpija odpravila Italijane

Hokejisti Jesenic so na gostovanju v Linzu vknjižili 11. zaporedno zmago, a pot do te pri zadnji ekipi lige ni bila lahka. Železarji so na koncu zmagali s 3:1. Zadnji zadetek so dali v prazen gol.

Hokejisti Jesenic so na gostovanju v Linzu vknjižili 11. zaporedno zmago, a pot do te pri zadnji ekipi lige ni bila lahka. Železarji so na koncu zmagali s 3:1. Zadnji zadetek so dali v prazen gol. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Po tednu, namenjenem reprezentančnemu premoru, sta se slovenska predstavnika vrnila v tekmovalni ritem Alpske lige. Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so na gostovanju pri zadnjem moštvu lige v Linzu vknjižili 11. zaporedno alpsko zmago. A do te niso prišli zlahka, Avstrijci so se dobro upirali, na koncu so jih Jeseničani strli s 3:1. Po novi zmagi so prehiteli Pustertal in so drugi, pred njimi je le vodilna Olimpija, ki je tokrat s 6:0 premagala Fasso.

Gorenjsko moštvo se je po tednu tekmovalnega premora v akcijo vrnilo v Linzu, kjer ji je najslabša ekipa Alpske lige (na 26 tekmah je zbrala zgolj dve točki) Steel Wings Linz povzročila kar nekaj težav. Kljub vsemu so železarji na koncu strli odpor gostiteljev in se z 11. zaporedno zmago povzpeli na drugo mesto. Za vodilno Olimpijo z dvema tekmama manj zaostajajo dve točki.

Znova je za ploščke v nasprotnikovi mreži skrbel udarni napad Jeseničanov. Blaž Tomaževič je razpoloženega domačega vratarja Luco Eggerja za prvo vodstvo ugnal v 28. minuti. Avstrijci so z izenačenjem odgovorili nekaj minut zatem, ko je Patrick Gaffal ob igralcu več ugnal Žana Usa. Ekipi sta bili po 40 minutah izenačeni, a po 17 sekundah zadnje tretjine so železarji znova povedli, tokrat je številčno premoč izkoristil Jaka Sodja. Domačini so ob koncu izenačenje iskali brez vratarja in s šestimi igralci v polju, a jim je načrte z zadetkom v prazen gol sekundo pred koncem pokvaril Žan Jezovšek, ki je postavil končnih 3:1.

Sodja: Težka tekma "Linčani so bili zelo dober nasprotnik. Veliko drsajo in igrajo na telo, tako da je bila tekma zelo težka," je po novi zmagi dejal Jaka Sodja. Foto: Peter Podobnik/Sportida

"Začeli smo malce v krču, predvsem zato, ker že nekaj časa nismo odigrali nobene tekme. Ampak to zagotovo ni izgovor. Moramo iti tekmo po tekmo, biti vsakič boljši in tako bomo zmagovali. Linčani so bili zelo dober nasprotnik. Borili so se. Imajo mlado ekipo. Veliko drsajo in igrajo na telo, tako da je bila tekma zelo težka," je po novi zmagi v klubski mikrofon dejal strelec zmagovitega zadetka Sodja.

Jeseničani bodo nove točke lovili v četrtek, ko bodo gostovali pri Fassi, ki se danes mudi v Ljubljani.

Žiga Pešut je po vrnitvi v zeleni dres odigral prvo tekmo in v statistiko vpisal zadetek in podajo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zmaji zanesljivo odpravili Fasso

Člani vodilne Olimpije, za katero sta prvič po vrnitvi zaigrala stara znanca, napadalec Žiga Pešut in branilec Luka Vidmar, so do zmage prišli precej bolj zanesljivo.

Dvanajsto Fasso so na domačem ledu visoko premagali. Dvakrat je zadel Nik Simšič, med strelce pa so se vpisali še Gal Koren, Žiga Pance, Pešut in Anže Ropret. Paavo Hölsä je zaustavil vseh 21 strelov italijanskih gostov.

Olimpija bo znova na delu v četrtek, ko bo gostovala pri zadnjem Linzu.

Vipiteno našel rešitev Pred slabim tednom je iz južnotirolskega mesta Sterzing prišla informacija, da je klub Wipptal Broncos Weihenstephan ostal brez hokejskega domovanja. Streha hokejske dvorane Weihenstephan-Arena je popustila pod težo snega, a na srečo se je to zgodilo zgodaj zjutraj, tako da v dvorani ni bilo nikogar in nihče ni bil poškodovan. Italijanski kolektiv je nekaj dni zatem sporočil, da jim je pomoč, hokejsko dvorano, ponudilo več klubov, a da so se po pogovorih odločili za najbolj praktično in najcenejšo rešitev. Treniranje in igranje v dobre pol ure oddaljenem mestu Bressanone v dvorani, kjer sicer domuje HC Brixen Falcon. Unser erstes Training in Brixen! 🏒🥅 Il nostro primo allenamento a Bressanone! Danke - grazie HC Falcons Brixen - Bressanone ❤️💙🤍 #togetherwearebetter #wewillstaystrong Objavil/a Wipptal Broncos Weihenstephan dne Petek, 12. februar 2021 Kot so zapisali na uradni spletni strani oškodovanega kluba, bodo sezono Alpske lige odigrali do konca, prav tako bodo nadaljevali udejstvovanje mlajših selekcij. Prva tekma člansko ekipo čaka v petek, ko na novem terenu pričakujejo drugo ekipo Salzburga. Sportal Olimpija krepi ekipo s starima znancema

Alpska liga Torek, 16. februar

Steel Wings Linz : HDD Sij Acroni Jesenice 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Gaffal 35.; Tomaževič 28., Sodja 41. (PP1), Jezovšek 60. (EN)



HK SŽ Olimpija : Fassa 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)

Simšič 10., 49., Koren 12., Pance 23., Pešut 40., Ropret 45. (PP1)



Asiago : EC KAC II 4:2



PP1-zadetek z igralcem več

EN-zadetek v prazen gol

Lestvica 1. HK SŽ Olimpija 26 tekem – 55 točk

2. HDD Sij Acroni Jesenice 24 – 53

3. Pustertal 27 – 51

4. Asiago 26 – 46

5. Red Bull Juniors 26 – 45

6. Cortina 27 – 39

7. Lustenau 27 – 38

8. Feldkirch 26 – 36

9. Bregenzerwald 26 – 35

10. Ritten 27 – 32

11. Vipiteno 27 – 29

12. Fassa 25 – 28

13. Gardena 27 – 26

14. Kitzbühel 28 – 22

15. EC KAC II 25 – 21

16. Steel Wings Linz 26 – 2

