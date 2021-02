Mladi Korošci namučili Olimpijo, Jeseničani strli Ritten

Hokejisti HK SŽ Olimpija so po zanesljivi torkovi zmagi na gostovanju še drugič v dveh dneh premagali drugo ekipo Celovca. Pred dvema dnevoma s 7:1 z veliko manj prepričljivih 2:1. Člani drugouvrščenega kolektiva lige, HDD Sij Acroni Jesenice, so doma s 4:2 odpravili Ritten.

Ljubljančani so v četrtek v Tivoliju pogrešali kar nekaj igralcev, zdesetkan je bil predvsem njihov napad. Manjkali so Gal Koren, ki je zaradi strgane mišice na nogi najverjetneje že končal sezono, Miha Zajc, Martin Bohinc, Mark Sever, kot tudi Žiga Pešut. Trener Raimo Summanen pa še ni mogel računati na novo kanadsko okrepitev Marca-Oliviera Valleranda. Vseeno so zmaji prišli do 67. točke v sezoni, železarji jih imajo 62, a so odigrali dve tekmi manj.

Mladi Celovčani so zdržali prvo tretjino brez prejetega zadetka, nato pa je v drugi Olimpija vendarle zadela. Gola, pozneje se je izkazalo, da sta bila že odločilna za zmago, je v štirih minutah dosegel Anže Ropret, obakrat v obdobju, ko so imeli zeleno-beli na ledu igralca več.

A pristopa iz druge tretjine domači niso potegnili še v tretjo, gostje pa so bili ob razpoloženem vratarju Jakobu Holzerju (na koncu 38 obramb) vse bolj pogumni tudi v napadu. V 50. minuti so tako tudi premagali Tilna Spreitzerja, do konca pa so imeli nato domači nepričakovano veliko dela, da so preprečili presenečenje, ob sicer veliki premoči (streli 40-14) pa še kakšnega gola niso dosegli. V soboto Olimpijo čaka gostovanje pri Bregenzerwaldu.

Jeseničani so Ritten strli v zaključku tekme. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Potem ko so Jeseničani dosegli 12 zmag v nizu in v 13. poskusu nesrečno ostali brez nje, so jih zdaj jeseniški hokejisti spet začeli nizati. Današnja je bila druga zaporedna, tudi tokrat pa so se morali zanjo potruditi, podobno kot nazadnje proti Salzburgu, ko so šele v zadnji tretjini strli odpor tekmecev.

Tudi danes je bil razplet podoben, saj je bil začetek zelo slab. Gostje so namreč že po šestih minutah vodili z 2:0 in domačo zasedbo je čakalo precej dela. Preobrat je nakazal mladi Francesco Pinelli na polovici prve tretjine, ko je izkoristil prednost dveh igralcev na ledu.

Nato je z novim zadetkom ob "power-playu" v 29. minuti Sašo Rajsar poskrbel za izenačenje. V drugi polovici tekme so bili nato domači boljši in so pritiskali, vendar dolgo niso dosegli še enega zadetka.

Obrambo Rittna je nato strl šele Jaka Sodja v 56. minuti, tudi ta gol pa so domači dosegli, ko so imeli številčno prednost. V zadnji minuti so nato gostje iz vrat potegnili vratarja in skušali izenačiti, kar pa je izkoristil Rajsar ter z golom v prazno mrežo potrdil zmago.

Naslednja tekma čaka Železarje v soboto, ko bodo spet v svoji dvorani igrali z Asiagom.

Alpska liga Četrtek, 25. februar

HDD Sij Acroni Jesenice : Ritten 4:2 (1:2, 1:0, 2:0)

Pinelli 10. (PP2), Rajsar 29. (PP1), 60. (PP1), Sodja 56. (PP1) HK SŽ Olimpija : EC KAC II 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

Ropret 23. (PP1), 27. (PP1); van Ee 50. Red Bull Juniors : Fassa 3:1

Lustenau : Gardena 5:6 – po podaljšku

Feldkirch : Asiago 1:3

Pustertal : Steel Wings Linz 3:2 – po podaljšku

Cortina : Kitzbuhel 5:1