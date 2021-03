Zmaji izpolnili obveznosti, zdaj tudi uradno člani ICEHL

Iz ljubljanskega hokejskega kluba HK SŽ Olimpija so danes sporočili, da so v roku izpolnili vse obveznosti do lige ICEHL (nekdanja liga EBEL) in tako tudi uradno postali člani tega tekmovanja, v katerem bodo igrali v naslednji sezoni.

"Izjemno ponosni smo, da smo izpolnili enega od svojih največjih in najtežjih zadanih ciljev. Za to smo delali zadnjih nekaj sezon, vložili veliko energije. Ponosni smo, da nam je uspelo. Prepričan sem, da je vključitev HK SŽ Olimpija v ICEHL izjemnega pomena za razvoj ljubljanskega in slovenskega hokeja," sporoča predsednik ljubljanskega kluba Miha Butara.

Več informacij bomo podali na novinarski konferenci, ki bo predvidoma v sredo, 24. marca, so še sporočili zmaji.

Olimpija se tako v prihodnji sezoni vrača v najmočnejšo avstrijsko hokejsko ligo, v nekdanji ligi EBEL je sicer nastopala med letoma 2007 in 2017, že v prvi sezoni pa so se zmaji prebili vse do finala, kjer pa so morali priznati premoč Rdečim bikom iz Salzburga.

