Olimpija za konec do zanesljive zmage, Jeseničani kljub porazu drugi

Moštva v Alpski ligi so odigrala še zadnji krog rednega dela tekmovanja. Člani HK SŽ Olimpija, ki so si že pred časom zagotovili prvo mesto, so zanesljivo zmagali pri Kitzbühlu (0:6). Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so pri Vipitenu streljali s praznimi naboji. Kljub porazu z 0:1 so redni del končali na drugem mestu, saj Pustertalu ni uspelo premagati mladih rdečih bikov. Ob obeh slovenskih predstavnikih sta si četrtfinale zagotovila še Pustertal in Asiago, preostali štirje četrtfinalisti bodo znani po dodatnih bojih, ki bodo med 20. in 25. marcem.

Vodilni Ljubljančani so zadnjo tekmo rednega dela odigrali v gosteh, kjer so predzadnji Kitzbühel zanesljivo odpravili. Tilen Spreitzer je ohranil mrežo nedotaknjeno, zaustavil je vseh 23 strelov avstrijskega moštva. Za 6:0 so zadevali dvakrat Nejc Brus (dosegel je prva zadetka na tekmi), po enkrat pa Miha Logar, Tadej Čimžar, Žiga Pance in Aleš Mušič. Olimpija je s 83 točkami končala na prvem mestu.

Še najbolj so se ji s 74 točkami približali večni tekmeci z Jesenic, ki so si kljub porazu pri Vipitenu (0:1) zagotovili drugo mesto, saj Pustertalu ni uspelo premagati mladih Salzburžanov. Železarji so v Italiji streljali s praznimi naboji, čeprav so sprožili 44 strelov (domači 15), jim čuvaja mreže Jakoba Rabanserja ni uspelo premagati. Edini zadetek na obračunu je v 8. minuti dosegel Paul Eisendle.

Jeseničani tokrat niso uspeli zatresti mreže nasprotnika. Kljub porazu so redni del končali na drugem mestu. V primeru napredovanja v polfinale bodo imeli prednost domačega igrišča. Foto: Grega Valančič/Sportida

Štirje že v končnici, na voljo še štiri vstopnice

Prva štiri moštva rednega dela (Olimpija, Jesenice, Pustertal in Asiago) so napredovala neposredno v četrtfinale, tista na mestih med 5. in 12. pa se bodo po rednem delu med seboj udarila za preostala štiri mesta v končnici. Dvoboje na dve zmagi bodo igrali med 20. in 25. marcem, nato bodo prvi trije kolektivi izbrali četrtfinalnega nasprotnika.

Za Fasso, drugo ekipo Celovca in Linza ter Kitzbühel je alpska sezona končana.

Četrtfinale se bo začel 27. marca. Vse serije izločilnih bojev bodo na tri zmage.

Alpska liga Četrtek, 18. marec

Kitzbühel : HK SŽ Olimpija 0:6 (0:2, 0:2, 0:2)

Brus 4., 20., Logar 29., Čimžar 40., Pance 43., Mušič 43.



Vipiteno : HDD Sij Acroni Jesenice 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Eisendle 8.



Bregenzerwald : Gardena 6:3

Lustenau : Asiago 5:1

Feldkirch : Ritten 7:2

EC KAC II : Cortina 1:5

Steel Wings Linz : Fassa 6:3

Pustertal : Red Bull Juniors 2:4