Majski test za prihodnje leto in upanje na sprejetje slovenskega predloga

Na Hokejski zvezi Slovenije (HZS) so ob koncu rednega dela Alpske lige zadovoljni, da jim je koronačasom navkljub dozdajšnji del sezone uspelo izpeljati precej po načrtih. Veseli jih, da sta slovenska kluba pri vrhu, želijo pa si, da bi tudi Jeseničanom v kratkem uspel podoben tekmovalni preskok kot Olimpiji, ki se seli v ICEHL (nekdanjo ligo EBEL), predvsem pa prestrukturiranja formata alpskega tekmovanja. In reprezentančni načrt v prihodnjih mesecih? Majski turnir v Ljubljani in avgustovske olimpijske kvalifikacije v Oslu.

Slovenska hokejska reprezentanca je ena od tistih, ki so vpliv covid-19 občutile s precejšnjo silo. Dve leti zapored je ostala brez domačega svetovnega prvenstva, odpadli so ji pripravljalni turnirji, za leto dni so ji prestavili olimpijske kvalifikacije ... A če ne bo korenitega poslabšanja položaja, bo selektor Matjaž Kopitar po 15 mesecih (po februarju 2020) maja vendarle dočakal večino svojih najmočnejših orožij.

Po več kot letu dni spet skupaj

Matjaž Kopitar je svoje varovance na zadnji resni akciji vodil februarja lani. Čez slaba dva meseca se bodo vendarle znova srečali, tokrat na turnirju v Tivoliju, ki bi moral gostiti svetovno prvenstvo drugega razreda. Foto: Peter Podobnik/Sportida Vodstvo HZS je namreč že po drugi odpovedi svetovnega prvenstva drugega razreda v Tivoliju napovedalo, da želi maja v ljubljanski dvorani izvesti neuradno prvenstvo, nekakšen turnir v družbi izbranih vrst, ki bi se morale spomladi boriti za (vrnitev v) elito. Predviden je med 15. in 21. majem.

"Načeloma je turnir potrjen. Potekal bo v obliki mehurčka, reprezentance bodo nastanjene v istem hotelu, igrale bodo v Tivoliju ... Za nas bo to neke vrste test za drugo leto za svetovno prvenstvo, za katerega upamo, da bo. Za zdaj čakamo le še Korejce, da nam sporočijo, ali se ga bodo udeležili. Trenutno morajo ob vrnitvi v državo v 14-dnevno karanteno, tako da bodo do sredine aprila sporočili odločitev," nam je o načrtih za majsko reprezentančno akcijo dejal generalni sekretar HZS Dejan Kontrec.

Prvotno bi se morali Slovenci v Tivoliju meriti s Francijo, Avstrijo, Madžarsko, Južno Korejo in Romunijo. Namesto Madžarov, ki po novi odpovedi SP niso privolili v sodelovanje na turnirju, bodo vskočili Poljaki. Pred tem je bilo mišljeno, da bi vzhodne sosede zamenjala olimpijska reprezentanca Rusije, a te zaradi bližine svetovnega prvenstva elite ne bo v Ljubljano. Če bo Južna Koreja odpovedala sodelovanje, bi lahko namesto nje vskočila Ukrajina ali pa bo turnir potekal s petimi reprezentancami.

Slovensko hokejsko reprezentanco konec avgusta čaka zahteven olimpijski kvalifikacijski izziv. Norveška, ki je v zadnjih tednih odpovedala vrsto tekmovanj, z Oslom ostaja gostiteljica skupine, v kateri sta še Danska in Južna Koreja. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Avgusta v Oslo

Za večino sodelujočih bo to ogrevanje pred zahtevnim avgustovskim izzivom (od 26. do 29. avgusta), olimpijskimi kvalifikacijami. Slovenija je v skupini z Norveško, Dansko in Južno Korejo. Olimpijske igre si bo priigral le zmagovalec. Po Kontrečevih besedah Norveška, ki je v zadnjih tednih zaradi ukrepov za zajezitev covid-19 odpovedala več tekmovanj, ostaja gostiteljica skupine. Predvideno je, da bo ta potekala v Oslu.

Prijetno presenečen nad alpskim potekom v koronačasih

S Kontrecem smo se ustavili tudi pri klubskem udejstvovanju, Alpski ligi, v kateri sta tekmo pred koncem rednega dela na prvem in drugem mestu slovenska predstavnika Olimpija in Jesenice.

"Prijetno sem presenečen, da smo se kljub zahtevnim časom uspeli držati nekega plana, da smo uspeli redni del izpeljati, kot smo ga. V takšni situaciji ni lahko, če liga poteka v treh državah, saj so omejitve, pa čeprav so udeleženke geografsko blizu, od države do države drugačne. Držali smo se protokolov in nekako po načrtu izpeljali," je s potekom, ki ga je covid-19 najbolj ohromil jeseni, zadovoljen sogovornik.

Če bi se oba slovenska predstavnika uvrstila v finale Alpske lige, bi ta štel tudi za naslov slovenskega državnega prvaka. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenski alpski finale bi bil bitka za dvojno krono

"Tega, da sta naša kluba na vrhu, smo lahko le veseli. Upam, da bo na koncu tudi finale slovenski," se nadeja Kontrec.

Če se bosta v finalu Alpske lige res srečala Olimpija in Jesenice, bo to boj za dvojno krono, saj bi v tem primeru finale na tri zmage štel tudi za slovensko državno prvenstvo.

Olimpija bo od prihodnje sezone igrala na višji tekmovalni ravni kot Jeseničani. Foto: Grega Valančič/Sportida

Če letos še lahko razmišljamo o slovenskem alpskem finalu, tega v prihodnji sezoni ne bo. Hokejisti HK SŽ Olimpija se namreč selijo na kakovostnejšo tekmovalno raven, v ligo ICEHL (nekdanja EBEL).

"Olimpija je prejela nagrado za dobro delo v zadnjih letih, zadnja leta se je izkazala tudi z rezultati v Alpski ligi. Zdaj bo naredila korak naprej. Želimo si, da bi čim prej lahko temu koraku sledili tudi Jeseničani, da bi imeli znova obe ekipi v istem tekmovanju na višji ravni," razmišlja nekdanji dolgoletni hokejist.

Kontrec razume kritike Alpske lige, v kateri je ogromen prepad med najboljšimi in najslabšimi, in upa, da bo predlog o novem formatu obrodil sadove. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Upa, da bo predlog spremembe alpskega formata sprejet

In kaj pravi na vse glasnejše kritike na račun Alpske lige, prevelikega prepada med najboljšimi in najskromnejšimi ekipami ter tega, da tekmovanje še najbolj koristi mladim ekipam avstrijskih moštev (Linz II, KAC II), ki jim je primarni cilj razvoj mladih hokejistov in ne rezultat?

"Na sestankih govorimo tudi o tem, da bi spremenili format Alpske lige. Mislim, da bomo to tudi naredili, da bo ta liga bolj atraktivna za najboljše, hkrati pa tudi izziv za slabše. Razumem debate o tem, da prihaja do precejšnjih razlik, da to ni dobro za najboljše klube, kot sta Olimpija in Jesenice, da se bodo razlike z odhodom Olimpije in Pustertala v ICEHL še povečale. Že pred nekaj sezonami sem izpostavil, da če ima vsaka zveza deset ekip in mi pet, je to potencialno 25 ekip, ki pa jih je težko imeti v istem rangu. To bi lahko nekako razporedili na pol, da bi bila liga organizirana tako, da bi omogočala možnost postopnega napredovanja. Prva dva iz druge skupine bi na primer lahko napredovala, zadnja dva iz prve bi nazadovala ... S tem bi imeli možnost tudi mi, da priključimo kakšno slovensko ekipo do 20 let, kot jo imata Celovec ali pa Salzburg, ali pa kakšen drug slovenski klub, ki bi bil kadrovsko in finančno pripravljen igrati v tem tekmovanju. Upam, da bo predlog zdaj končno sprejet, saj smo se nekako strinjali, da je treba najti rešitev tudi za Alpsko ligo. Avstrijci imajo ICEHL, ostali pa tega nimamo," je o slabostih za kakovostnejše kolektive, ki jih je naplavila Alpska liga, za konec dejal Kontrec.