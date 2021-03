Matija Pintarič do francoske lovorike

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski hokejski vratar z Rouenom do naslova francoskega prvaka

Slovenski hokejski vratar Matija Pintarič si je konec tedna s soigralci Rouena zagotovil naslov francoskega prvaka. Za Štajerca, ki četrto leto brani za omenjeni kolektiv, je po sezoni 2017/18 to druga tovrstna lovorika.

Vodstvo in klubi francoske hokejske lige Synerglace Ligue Magnus, ki jim je novi koronavirus povzročil nemalo zapletov, so v začetku marca odločili, da bo zmagovalec kaotične sezone tisti, ki bo skrajšani redni del (22 tekem) končal na prvem mestu. Izločilnih bojev namreč v tej sezoni ne bo.

Rouen slovenskega reprezentančnega čuvaja mreže Matije Pintariča si je tako v soboto že zagotovil naslov prvaka. Francoskemu kolektivu je to uspelo po 18. obračunih sezone, saj so si kljub porazu priigrali neulovljivo prednost.

Po letu 2018 znova prvak

Pintarič v deželi galskih petelinov brani od sezone 2015/16, zadnja štiri tekmovalna obdobja je član Rouena, pri katerem je postal ljubljenec navijačev. Ti so zadnje leto zaradi epidemije covid-19 prikrajšani za ogled tekem v živo, bodo pa lahko proslavili 16. naslov francoskega prvaka.

Za 31-letnega Slovenca je to drugi naslov, prvega je z Rouenom osvojil v premierni sezoni v klubu (2017/18), v drugi so v finalu izgubili na sedmi tekmi, v lanski pa se je končnica zaradi novega koronavirusa predčasno končala.

Kljub vsem težavam ohranili fokus in pozitivizem

"Kakšna nora sezona! Neverjetno, da nam je kljub vsemu uspelo v tej sezoni ohraniti takšno konsistentnost, pozitivizem in osredotočenost. Zaradi okužb smo imeli dve ločeni karanteni, več popolnih zaprtij in odpadlih tekem, dva meseca smo bili brez tekme, nato pa pet obračunov v osmih dneh. Kljub vsemu smo ohranili fokus. Hvala vsem vpletenim, brez vašega trdega dela v najtežjih časih to ne bi bilo mogoče," je med drugim na družbenem omrežju zapisal Pintarič, ki je tudi v tekoči sezoni najbolj zanesljiv med vsemi vratarji lige. Na 18 tekmah je zaustavil 93,8 odstotka vseh strelov.