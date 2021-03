Presenečenje na Gorenjskem: zadnja ekipa Jeseničanom zadala prvi domači poraz

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so po sobotni zmagi nad Gardeno v nedeljo pričakali zadnjeuvrščeni kolektiv Alpske lige in presenetljivo izgubili. Druga ekipa Linza jih je premagala po podaljšku (1:2) in vknjižila šele tretjo zmago v sezoni. Železarji po porazu ostajajo drugi, ali bodo tam ostali tudi po koncu rednega dela, bo jasno po četrtkovem gostovanju pri Vipitenu. Na prvem bo končal HK SŽ Olimpija.

Jeseničani so srečanje znova odprli slabo, gostje so izkoristili neprepričljivo igro domačih in v 16. minuti, ko so imeli na ledu celo igralca manj, premagali Žana Usa in povedli z 1:0. V 32. minuti se je Nik Širovnik podpisal pod izenačujoč zadetek. Kljub strelski prevladi Jesenic (42:22) se rezultat do konca rednega dela ni spremenil.

Sledil je podaljšek, v tem pa zadetek Francesca Arcurija in šele tretja zmaga avstrijske ekipe v tej sezoni. Še tretja v podaljšku. V vratih gostov se je z 41 obrambami izkazal Leon Sommer, Us je ustavil 20 strelov Linza. Ta je z zmago preprečil, da bi Jeseničani v rednem delu alpske sezone na domačih tekmah ostali nepremagani.

Varovanci Mitje Šivica ostajajo drugi, a si še niso zagotovili tega mesta po rednem delu. To bodo poskušali narediti v četrtek, ko bodo na sporedu zadnje tekme pred končnico. Železarje, ki bodo takrat gostovali pri Vipitenu, lahko prehiteli le Pustertal, ki ima dve točki manj od njih. Jeseničane, ne glede na razplet Pustertalove tekem, na drugem mestu ohranja vsaj točka.

Štirje neposredno v končnico, osmerica v dodatni boj



Prva štiri moštva po 36 tekmah napredujejo neposredno v četrtfinale (četrtfinalno vstopnico so si že zagotovili Olimpija, Jesenice, Pustertal in Asiago), tista na mestih med petim in 12. pa se bodo po rednem delu med seboj udarila za preostala štiri mesta v končnici (dvoboje na dve zmagi bodo igrali med 20. in 25. marcem). Ko bodo znani še preostali četrtfinalisti, si bodo prve tri ekipe (za zdaj Olimpija, Jesenice in Pustertal) same izbrale četrtfinalnega nasprotnika (25. marec). Četrtfinale se bo začel 27. marca. Vse serije izločilnih bojev bodo potekale na tri zmage.

Alpska liga Nedelja, 14. marec

HDD Sij Acroni Jesenice : Steel Wings Linz 1:2* (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Širovnik 32. (Tavželj, Glavič); Bretschneider 16. (SH1), Arcuri 63.



*podaljšek



