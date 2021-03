Jeseničani pričakujejo razpoložene Italijane

Hokejiste HDD Sij Acroni Jesenice, ki so si že zagotovili četrtfinalno vstopnico, do konca rednega dela Alpske lige čakajo še tri tekme. Prva bo že zvečer, ko bodo ob 19.30 na domačem ledu, na katerem so v tej sezoni še neporaženi, gostili Gardeno. Ta na Gorenjsko prihaja s popotnico sedmih zaporednih zmag.

Sobota v Alpski ligi prinaša sedem obračunov, na delu bo tudi en slovenski predstavnik. Jeseničani, ki so si ob Olimpiji, Pustertalu in Asiagu že zagotovili nastop v končnici, bodo pričakali Gardeno. Italijansko moštvo se bo za četrtfinalno vstopnico borilo v dodatnih bojih, ki bodo na sporedu po rednem delu (36 tekem).

Gardena je trenutno deveta, a ima še vedno možnost za skok na sedmo mesto, v dvorano Podmežakla pa prihaja s popotnico sedmih zaporednih zmag. Ekipi sta se v tej sezoni srečali enkrat, v Italiji so zanesljivo slavili železarji (1:6). Ti si lahko zvečer ob ugodnem razpletu svoje tekme in obračuna med Pustertalom in Lustenauom že zagotovijo drugo mesto po rednem delu tekmovanja.

Po večerni tekmi bodo varovanci Mitje Šivica znova na delu že v nedeljo, ko bodo v svoji dvorani, v kateri so v tej alpski sezoni še neporaženi, pričakali zadnji Linz.

Zadnjo tekmo rednega dela bodo Jeseničani odigrali prihodnji četrtek v gosteh pri Vipitenu. Takrat bo zadnjo tekmo odigrala tudi Olimpija, ki si je že zagotovila prvo mesto po rednem delu. Ljubljančani bodo gostovali pri Kitzbühlu.

Alpska liga Sobota, 13. marec

19.30 HDD Sij Acroni Jesenice - Gardena

Asiago - Steel Wings Linz

Cortina - Bregenzerwald

Fassa - Feldkirch

Ritten - EC KAC II

Red Bull Juniors - Vipiteno

Val Pusteria - Lustenau

Štirje neposredno v končnico, osmerica v dodatni boj



Prva štiri moštva po 36 tekmah napredujejo neposredno v četrtfinale (četrtfinalno vstopnico so si že zagotovili Olimpija, Jesenice, Pustertal in Asiago), tista na mestih med petim in 12. pa se bodo po rednem delu med seboj udarila za preostala štiri mesta v končnici (dvoboje na dve zmagi bodo igrali med 20. in 25. marcem). Ko bodo znani še preostali četrtfinalisti, si bodo prve tri ekipe (za zdaj Olimpija, Jesenice in Pustertal) same izbrale četrtfinalnega nasprotnika (25. marec). Četrtfinale se bo začel 27. marca. Vse serije izločilnih bojev bodo potekale na tri zmage.

Lestvica 1. HK SŽ Olimpija* 35 tekem – 80 točk

2. HDD Sij Acroni Jesenice* 33 – 71

3. Pustertal* 34 - 69

4. Asiago* 34 – 65

....................................

5. Cortina 33 – 54

6. Red Bull Juniors 33 – 53

7. Lustenau 34 – 46

8. Ritten 34 – 46

9. Gardena 34 – 44

10. Bregenzerwald 34 – 41

11. Feldkirch 33 – 41

12. Vipiteno 34 – 39

...................................

13. Fassa 33 – 33

14. EC KAC II 34 – 28

15. Kitzbühel 35 – 23

16. Steel Wings Linz 33 – 5 *Ekipa se je uvrstila v končnico; prve štiri ekipe se po rednem delu (36 tekmah) uvrstijo neposredno v končnico, moštva na mestih med 5. in 12. pa med seboj igrajo za preostale štiri četrtfinalne vstopnice.

