Olimpija si je zagotovila prvo mesto, Jeseničani spet drugi

Po torkovem derbiju, na katerem so hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice po izvajanju kazenskih strelov končali devet tekem dolg zmagoviti niz HK SŽ Olimpija, sta danes v alpske točke zmagali obe slovenski ekipi. Ljubljančani so na gostovanju napolnili mrežo Feldkircha in si predzadnji tekmi rednega dela tekmovanja zagotovili končno prvo mesto. Jeseničani so doma z nogometnih 1:0 premagali Fasso in se vrnili na drugo mesto, s katerega jih je v sredo izrinil Pustertal. Ta si je ob Olimpiji in Jesenicah zagotovil neposredno uvrstitev v četrtfinale, to pa je danes uspelo še Asiagu.

V Feldkirchu danes ni bilo dvomov o tem, kdo bo zmagal. Le na začetku so bili gostje iz Ljubljane še malce zadržani, v prvi tretjini sta zadela Miha Logar in Tadej Čimžar, potem pa so dodobra napolnili mrežo domače ekipe.

V drugi tretjini je najprej vodstvo povišal Žiga Pance, potem pa so zeleno-beli v dobrih dveh minutah zadeli še trikrat, dvakrat Marc-Olivier Vallerand, vmes pa še Nejc Brus.

A se z visokim vodstvom gostje še niso zadovoljili. Domačo ekipo so namreč potopili še s tremi goli. Žiga Pance, Luka Ulamec in še Nik Simšič so potrdili visoko zmago in končnih 9:0.

V rednem delu Ljubljančane čaka le še tekma v Kitzbühlu 18. marca.

Jeseničani so gostili Fasso in jo z golom Saša Rajsarja ob koncu prve tretjine premagali z nogometnim izidom 1:0. Z novimi tremi točkami so spet skočili na drugo mesto, do konca rednega dela pa Gorenjce čakajo še tri tekme.

V soboto (13. 3.) se bodo železarji pomerili z Gardeno, že v nedeljo (14. 3.) z Linzem in nato v četrtek (18. 3.) za konec rednega dela še z Vipitenom.

Štirje neposredno v končnico, osmerica v dodatni boj



Prva štiri moštva bodo po 36 tekmah že napredovala v četrtfinale (četrtfinalno vstopnico so si že zagotovili Olimpija, Jesenice, Pustertal in Asiago), tista na mestih med petim in 12. pa se bodo po rednem delu med seboj udarila za preostala štiri mesta v končnici (dvoboje na dve zmagi bodo igrali med 20. in 25. marcem). Ko bodo znani še preostali četrtfinalisti, si bodo prve tri ekipe (za zdaj Olimpija, Jesenice in Pustertal) same izbrale četrtfinalnega nasprotnika (25. marec). Četrtfinale se bo začel 27. marca. Vse serije izločilnih bojev bodo potekale na tri zmage.

Alpska liga Četrtek, 11. marec

Feldkirch : HK SŽ Olimpija 0:9 (0:2, 0:4, 0:3)

Logar 3., Čimžar 13. (PP1), Pance 27., 45., Vallerand 36., 38., Brus 37., Ulamec 53., Simšič 56. HDD Sij Acroni Jesenice : Fassa 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Rajsar 19. EC KAC II : Asiago 2:5 Steel Wings Linz : Vipiteno 1:6 Kirtzbuhel : Ritten 2:3 Gardena - Red Bull Juniors

Lestvica 1. HK SŽ Olimpija* 35 tekem – 80 točk

2. HDD Sij Acroni Jesenice* 33 – 71

3. Pustertal* 34 - 69

4. Asiago* 34 – 65

....................................

5. Cortina 33 – 54

6. Red Bull Juniors 32 – 52

7. Lustenau 34 – 46

8. Ritten 34 – 46

9. Gardena 33 – 42

10. Bregenzerwald 34 – 41

11. Feldkirch 33 – 41

12. Vipiteno 34 – 39

...................................

13. Fassa 33 – 33

14. EC KAC II 34 – 28

15. Kitzbühel 35 – 23

16. Steel Wings Linz 33 – 5 *Ekipa se je uvrstila v končnico; prve štiri ekipe se po rednem delu (36 tekmah) uvrstijo neposredno v končnico, moštva na mestih med 5. in 12. pa med seboj igrajo za preostale štiri četrtfinalne vstopnice.

