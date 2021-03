Jeseničani po loteriji ugnali Olimpijo

Hokejisti Jesenic so po kazenskih strelih s 3:2 premagali Olimpijo. Junaka tekme sta bila Žan Jezovšek in vratar Žan Us.

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so se večnemu tekmecu HK SŽ Olimpija oddolžili za poraz pretekli teden, v Podmežakli so Ljubljančane na kolena spravili po kazenskih strelih (3:2). Junaka srečanja sta bila vratar Žan Us in Žan Jezovšek.

Po slabem tednu od zmage Olimpije nad Jesenicami (4:2) sta se večna tekmeca udarila še drugič, tokrat v Podmežakli, kjer se je po kazenskih strelih smejalo železarjem.

Ti so povedli v 8. minuti, ko je dobro pokriti Olimpijin vratar Paavo Hölsä klonil po strelu Žana Jezovška, ki je bil v prvi tretjini edini strelec. Zmaji so imeli sicer konkretnejše priložnosti, a se je v jeseniških vratih izkazal eden od junakov tekme Žan Us. Ljubljančani so v drugi del vstopili precej agresivno, v 33. minuti jim je uspelo pospraviti plošček za hrbet Usa. Izenačil je Marc-Olivier Vallerand. Le dve minuti pozneje so povedli, pod vodstvo Olimpije se je podpisal Tadej Čimžar. A veselje zeleno-belih ni bilo dolgo, Jezovšek je manj kot minuto pozneje izenačil in napovedal vroče nadaljevanje. To je prineslo več strelov in priložnosti zmajev, a mreži sta do konca rednega dela mirovali, tako da je sledil podaljšek tri na tri. Tudi v tem zadetka ni bilo, o zmagovalcu je odločala loterija, ki so jo dobili Gorenjci. Us je uspešno zaustavljal poskuse gostov, Jezovšek pa je kot edini uspešno izvedel kazenski strel.

Olimpija ostaja trdno v vodstvu, pred drugimi železarji (na računu imajo dve tekmi manj) ima devet točk prednosti.

Štirje neposredno v končnico, osmerica v dodatni boj



Prva štiri moštva bodo po 36 tekmah že napredovala v četrtfinale, tista na mestih med 5. in 12. se bodo po rednem delu med seboj udarila za preostale štiri četrtfinalne vstopnice (dvoboje na dve zmagi bodo igrali med 20. in 25. marcem). Ko bodo znani še preostali četrtfinalisti, si bodo prve tri ekipe (za zdaj Olimpija, Jesenice in Pustertal) same izbrale četrtfinalnega nasprotnika (25. marec). Četrtfinale se bo nato začel 27. marca. Vse serije izločilnih bojev bodo potekale na tri zmage, izjema je povsem italijanski finale – če bi se to zgodilo, bi italijanski ekipi igrali na štiri zmage.

Nadaljevanje v četrtek pri Feldkirchu in na Gorenjskem

Obe moštvi bosta na delu spet v četrtek, ko bo Olimpija gostovala pri Feldkirchu, Jeseničani pa bodo gostili Fasso, ta se še vedno bojuje za preboj med dvanajsterico in podaljšanje sezone.

Alpska liga Torek, 9. marec

HDD Sij Acroni Jesenice : HK SŽ Olimpija 3:2* (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0)

Jezovšek 8. (Tomaževič), 36. (Us, Tomaževič); Vallerand 33. (Simšič), Čimžar 35.



Cortina : Lustenau 4:3

Lestvica 1. HK SŽ Olimpija* 34 tekem – 77 točk

2. HDD Sij Acroni Jesenice* 32 – 68

3. Pustertal* 33 – 66

4. Asiago 33 – 62

....................................

5. Cortina 33 – 54

6. Red Bull Juniors 32 – 52

7. Lustenau 34 – 46

8. Ritten 33 – 43

9. Gardena 33 – 42

10. Feldkirch 32 – 41

11. Bregenzerwald 33 – 41

12. Vipiteno 33 – 36

...................................

13. Fassa 32 – 33

14. EC KAC II 33 – 28

15. Kitzbühel 34 – 23

16. Steel Wings Linz 32 – 5 *Ekipa se je uvrstila v končnico; prve štiri ekipe se po rednem delu uvrstijo neposredno v končnico, moštva na mestih med 5. in 12. pa med seboj igrajo za preostale štiri četrtfinalne vstopnice.

