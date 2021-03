Zmaga je po loteriji ostala na Gorenjskem

Za Jeseničane je zadel Žan Jezovšek (8. in 36.), kot edini strelec je bil uspešen tudi pri kazenskih strelih, za Ljubljančane pa Marc-Olivier Vallerand (33.) in Tadej Čimžar (35.).

V drugem derbiju slovenskih ekip v rednem delu regionalnega tekmovanja so bili tako boljši železarji, prvega so prejšnji teden s 4:2 dobili Ljubljančani.

Danes so bili v skupno že osmem derbiju sezone, četrtem v tem tekmovanju (prvi tekmi v jesenskem delu sta šteli kot seštevek, takrat je bilo 6:1 za Olimpijo in 2:2) nekoliko boljši in imeli premoč gostje, toda zadevali so domači oziroma predvsem Jezovšek. Gostje pa so bili kljub več strelom (na koncu je bilo razmerje 21-38) preveč neučinkoviti, pri kazenskih strelih pa jim je veselje pokvaril vratar Žan Us.

Foto: Peter Podobnik/Sportida

V prvi tretjini so sicer do edinega zadetka prišli domači, potem ko je nekoliko pokritega vratarja Paava Hölsäja ugnal Jezovšek v osmi minuti.

Bolj razgibano je bilo nadaljevanje, ko so gostje na hitro prišli do vodstva. Najprej je Vallerand, zadnja okrepitev moštva, zadrsal v hiter protinapad in izenačil, minuto in pol pozneje pa je Aleksandar Magovac močno ustrelil od daleč, pred golom Jeseničanov pa je Čimžar spremenil smer ploščku in ga spravil za hrbet Usa.

A ko se je zdelo, da so zeleni poskrbeli za preobrat, so se takoj spet prebudili rdeči. Minuto po drugem ljubljanskem zadetku je namreč v protinapad ušel Jezovšek in drugič na tekmi zadel.

Zadetkov pa nato ni bilo več ne v zadnji tretjini ne v podaljšku. Priložnosti zanje so imeli več gostje, toda bili so neučinkoviti, tudi ob dveh izključitvah na jeseniški strani v zadnji tretjini.

Žan Jezovšek je prispeval vse tri jeseniške zadetke. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Dvoboj so tako odločili kazenski streli. Na ljubljanski strani ni bil uspešen niti eden od treh izvajalcev, kot zadnji je poskušal Čimžar, a je Us njegov poskus ubranil. Pred tem pa je na jeseniški strani Jezovšek odlično predstavo na tekmi kronal še z zadetkom pri kazenskih strelih, njegov gol pa je nazadnje tudi odločil dvoboj.

Po današnji tekmi imajo Ljubljančani na prvem mestu zdaj 77 točk, Jeseničani pa so se na drugem nekoliko približali (68).

Teoretično bi tako Jeseničani še lahko prehiteli Ljubljančane na prvem mestu, a bodo verjetno morali poskrbeti predvsem za to, da jih ne bi z drugega mesta pred začetkom končnice izrinil Pustretal.

Ne glede na razplet današnje tekme pa sta si obe moštvi že prej zagotovili napredovanje v končnico. Do konca rednega dela bodo Jeseničani igrali še štiri tekme, Ljubljančani pa samo še dve.

Torek, 9. marec

HDD Sij Acroni Jesenice : HK SŽ Olimpija 3:2* (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0)

Jezovšek 8. (Tomaževič), Jezovšek 36. (Us, Tomaževič), Jezovšek KS; Vallerand 33. (Simšič), Čimžar 35.