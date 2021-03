Jeseničanom derbi večera in končnica, Olimpija podaljšala zmagoviti niz

Hokejisti vodilnega moštva Alpske lige HK SŽ Olimpija so pri Red Bull Juniors prišli do devete zaporedne alpske zmage. Rdeči biki so se dobro upirali zdesetkanim Ljubljančanom, za katere je oba zadetka ob zmagi z 2:1 prispevala zadnja kanadska okrepitev Marc-Olivier Vallerand. Člani HDD Sij Acroni Jesenice so na derbiju večera po podaljšku ugnali Pustertal in ga znova prehiteli na drugem mestu. Obe ekipi sta si po tekmi zagotovili končnico.

Ljubljančani, ki so sredi tedna prejeli zeleno luč za selitev na višjo tekmovalno raven (ligo ICEHL), so na Solnograškem prišli do devete zaporedne zmage. Tudi tokrat so se mladi rdeči biki, ki so Olimpijo januarja v Tivoliju premagali (2:5), rezultatsko dobro upirali zmajem. Ti so na gostovanju pogrešali kar nekaj igralcev, v 13. minuti jih je s prvencem v zelenem dresu v vodstvo popeljal Marc-Olivier Vallerand. Kanadski napadalec je v 30. minuti ob igralcu več zvišal na 2:0, končnih 2:1 pa je v 54. minuti postavil Nico Feldner. Domači so ob koncu poskušali brez vratarja in s šestimi igralci v polju, a jim do izenačenja ni uspelo priti.

Rajsar v podaljšku za zmago

Tudi Jeseničani so se mudili na zahtevnem gostovanju, pri Pustertalu, ki je pred dnevi podobno kot Olimpija prejel priložnost, da se v naslednji sezoni pridruži ICEHL. Južnotirolsko moštvo, pred srečanjem je bilo s točko tik pred železarji na drugem mestu, je povedlo v 34. minuti. Jeseničani so na Južnotirolskem ugnali Pustertal in si tudi teoretično priigrali končnico. Foto: Grega Valančič / Sportida

Jaka Sodja je v 46. minuti ob igralcu več izenačil. Rezultat se do konca rednega del ni spremenil, sledil je podaljšek, ki ga je po 24 sekundah po podaji brata Patrika odločil Sašo Rajsar in poskrbel za veselje gorenjske ekipe. Ta se je po zmagi znova vrnila na drugo mesto in so, tako kot zdaj tretji Pustertal, priigrala četrtfinalno vstopnico.

"Za nami je težka tekma. Imeli smo plan igrati “playoff hokej”. Prvo tretjino smo bili zelo solidni, imeli smo veliko priložnosti. Pustertal smo držali skoraj na nuli. V drugi tretjini se je slika malce obrnila, oni so imeli več priložnosti. Privoščili smo si malce preveč napak in dvakrat, trikrat so sami zadrsali pred Usa. Uspelo jim je povesti. V zadnji tretjini smo pokazali naš karakter in se vrnili. V podaljšku smo po odbitku prešli v hiter protinapad in na koncu zasluženo zmagali," je srečanje za uradno spletno stran kluba komentiral strelec zmagovitega zadetka.

Po večernem srečanju sledi še en večni slovenski derbi, v torek se bodo rdeči in zeleni pomerili v dvorani Podmežakla.

Alpska liga Sobota, 6. marec

Red Bull Juniors : HK SŽ Olimpija 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Feldner 54. (PP1); Vallerand 13., 30. (PP1)



Val Pusteria : HDD Sij Acroni Jesenice 1:2* (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Traversa 34.; Sodja 46. (PP1), S. Rajsar 61.



Steel Wings Linz : Gardena 1:3

Fassa : Bregenzerwald 1:3

Feldkirch : Cortina 2:1

Lustenau : Ritten 5:8

Asiago - Kitzbuhel



PP1-zadetek z igralcem več

*podaljšek

Lestvica 1. HK SŽ Olimpija* 33 tekem – 76 točk

2. HDD Sij Acroni Jesenice* 31 – 66

3. Pustertal* 33 – 66

4. Asiago 31 – 56

....................................

5. Red Bull Juniors 32 – 52

6. Cortina 32 – 51

7. Lustenau 33 – 46

8. Ritten 33 – 43

9. Gardena 33 - 42

10. Bregenzerwald 32 – 41

11. Feldkirch 32 – 41

12. Vipiteno 32 – 36

...................................

13. Fassa 32 – 33

14. EC KAC II 32 - 25

15. Kitzbühel 33 – 23

16. Steel Wings Linz 32 – 5 *ekipa se je uvrstila v končnico; Prve štiri ekipe se po rednem delu uvrstijo neposredno v končnico, moštva na mestih med 5. in 12. pa med seboj igrajo za preostale štiri četrtfinalne vstopnice.

Preberite še: