Gašper Krošelj si je prislužil novo pogodbo

Gašper Krošelj, ki ga pesti poškodba in zadnje čase ne igra, bo tudi v prihodnji sezoni branil vrata češkega elitnoligaša Mlada Boleslav. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Slovenski hokejski vratar Gašper Krošelj bo tudi v prihodnji sezoni branil barve češkega elitnoligaša Mlada Boleslav. Klub je podaljšanje sodelovanja za eno leto naznanil dva dneva po rednem delu tekmovanja, v katerem so si Krošelj, ki zaradi poškodbe zadnje čase ne igra, in druščina s tretjim mestom že zagotovili četrtfinale.

Češki klub Mlada Boleslav, ki uspešno nastopa v najkakovostnejši domači hokejski ligi, že kadruje za novo tekmovalno obdobje. Nedolgo po koncu rednega dela je vodstvo danes sporočilo, da je podaljšalo sodelovanje s šestimi oklepniki. Med temi je tudi slovenski reprezentančni vratar Gašper Krošelj, ki se je češkemu kolektivu pridružil v tekmovalnem obdobju 2018/19, tako da je pred njim četrta sezona v Extraligi.

Poznajo njegovo kakovost

"Gašper tudi v tej sezoni kaže dobre predstave, čeprav so ga nekoliko zdelale poškodbe. A zavedamo se njegovih kakovosti, tako da ni potrebe, da bi menjali naš vratarski par," je ob podaljšanju sodelovanja za eno leto za uradno spletno stran kluba povedal športni direktor Václav Nedorost.

Krošelj je bil v prvih dveh letih pri Mladi vratarska številka ena, v tej sta si delo razdelila z Janom Růžičko. 34-letnik je v tekoči sezoni branil na 20 tekmah in bil pri svojem delu 91,3-odstotno uspešen. Slovenskega čuvaja mreže letos pestijo poškodbe, izpustiti je moral nekaj tekem že v prvem delu sezone, se nato vrnil na delo, v zadnjem času pa ga znova ni bilo v postavi. Zadnjič je branil 21. februarja.

Mlada že v četrtfinalu

Člani Mlada Boleslav so redni del končali na tretjem mestu in so si že zagotovili končnico. Na četrtfinalnega nasprotnika še čakajo.