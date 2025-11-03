Kuraltovi hitro našli novega glavnega trenerja

Le nekaj dni po tem, ko je službo pri Hydro Fehervar AV19 izgubil David Kiss, so iz madžarske hokejske ekipe, za katero igra tudi slovenski napadalec Anže Kuralt, sporočili ime novega glavnega trenerja. Službo je prevzel Kanadčan Ted Dent, ki je v prejšnji sezoni vodil Augsburger Panther v nemški ligi DEL.

Hokejsko ekipo iz Szekesfehervarja, ki si je v novi sezoni lige ICE obetala veliko več od devetega mesta, ki ga zaseda po 16 odigranih tekmah, prevzema 55-letni Kanadčan Ted Dent.

Ta je lani vodil nemškega prvoligaša iz Augsburga, pred tem pa je deloval v Severni Ameriki, v ligah OHL, AHL in ECHL. V začetku tisočletja je nekaj let preživel tudi kot videokoordinator za ekipo lige NHL Washington Capitals.

Fehervar je v prvih 16 tekmah sezone dosegel šest zmag, pet po rednem delu in eno po podaljšku, doživel deset porazov in z 19 točkami zaseda deveto mesto na lestvici. Liga ICE zaradi reprezentančnega premora trenutno miruje, naslednja tekma Fehervar čaka 12. novembra, ko se bo doma pomeril z Bolzanom.

