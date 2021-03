Najboljša tri moštva rednega dela Alpske lige (HK SŽ Olimpija, HDD Sij Acroni Jesenice in Pustertal) so si danes izbrala četrtfinalnega nasprotnika. Ljubljančani so izbrali Vipiteno, Jeseničani pa Gardeno. Četrtfinale se bo začel v soboto, v polfinale se bo uvrstil tisti, ki bo zmagal trikrat. Preostala para sta Pustertal - Lustenau in Asiago - Cortina.

Štiri najboljša moštva Alpske lige so si po koncu rednega dela že zagotovila četrtfinale, tista na mestih med 5. in 12. pa so se za preostale štiri četrtfinalne vstopnice bojevala v dodatnih bojih.

Olimpiji, Jesenicam, Pustertalu in Asiagu so se po dodatnih tekmah (v vseh parih je bila odločitev znana po dveh obračunih) pridružili Cortina (izločila je Bregenzerwald), Lustenau (izločil je Ritten), Gardena (izločila je Feldkirch) in Vipiteno (izločil je Red Bull Juniors).

Olimpija z Vipitenom, Jesenice z Gardeno

Kot prvi so danes lahko izbirali Ljubljančani in se odločili za Vipiteno, ki je presenetil mlade rdeče bike. Zmaji so se z italijanskim kolektivom, ki se je moral po sesutju strehe svoje dvorane seliti, v tej sezoni srečali dvakrat, obakrat so zmagali (doma s 5:1, v gosteh z 1:3).

Jeseničani so izbrali Gardeno, po rednem delu so bili drugi, Italijani pa deseti. Na obeh medsebojnih srečanjih so zmagali železarji, na zadnjem pred desetimi dnevi so zaostajali z 0:3, na koncu pa zmagali po podaljšku. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Drugi izbor so imeli Jeseničani, izbrali so Gardeno. Tudi oni so z italijansko ekipo palice prekrižali dvakrat in obakrat zmagali (sredi novembra so v gosteh slavili z 1:6, pred desetimi dnevi so v domači dvorani po zaostanku z 0:3 priredili preobrat in zmagali v podaljšku.

Pustrertal se je odločil za edino avstrijsko moštvo v končnici Lustenau, v zadnjem paru pa sta ostali italijanski ekipi Asiago in Cortina, sicer četrta in peta ekipa rednega dela.

Začetek bojev za polfinale v soboto

Četrtfinale se bo začel v soboto, igrali pa bodo na tri zmage. Olimpija bo prvo tekmo doma igrala v soboto zvečer, Jeseničani pa začenjajo v nedeljo ob 17.30.

Četrtfinalni pari Alpske lige (igrajo na tri zmage):



HK SŽ Olimpija - Vipiteno

HDD Sij Acroni Jesenice - Gardena

Pustertal - Lustenau

Asiago - Cortina

