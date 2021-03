Igokea z zmago na ABA-ligaški vrh, Olimpija in Krka brez tekme

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarji Partizana so na nedeljski tekmi 23. kroga lige ABA ugnali Mego, Igokea pa se je po zmagi nad Zadrom vrnila na vrh. Na edini sobotni tekmi so košarkarji Crvene zvezde zanesljivo opravili z FMP-jem. Zaradi primerov okužb s covidom-19 sta prestavljeni obe tekmi kroga slovenskih klubov (Cibona - Cedevita Olimpija in Krka - Split).