Rogaška po preobratu pokvarila rekorden večer Atanackovića

Košarkarji Rogaške so po preobratu za točko ugnali Podčetrtek, pri katerem je z 41 točkami in indeksom 47 blestel Simo Atanacković. Foto: Vid Ponikvar

Rogaška je po preobratu v zadnjih treh minutah tekme dobila lokalni derbi 5. kroga lige Nova KBM za prvaka. Nadoknadila je zaostanek desetih točk in pokvarila rekordni večer Sima Atanackovića, ki je z 41 točkami in statističnim indeksom 47 postavil rekord sezone po točkah in valorizaciji. Derbi kroga za prvaka med košarkarji Cedevite Olimpije in Krko je že med tednom s 76:63 pripadel zmajem. V ligi za obstanek sta v soboto slavila Zlatorog Laško in Šentjur.

Podčetrtek je tri minute pred koncem tekme povedel s 87:77, a tu tudi obstal. Do zadnjega zvoka sirene niso več dosegli koša. Rogaška se je 33 sekund pred koncem približala na 87:86, junak tekme pa je postal David Christopher Nichols, ki je tri sekunde pred iztekom časa zadel dva prosta meta.

Olimpija ugnala Krko

Novomeščani tako tudi po četrtem dvoboju v tej sezoni ostajajo brez zmage proti Ljubljančanom. Izgubili so slovenski superpokal na začetku sezone ter obe srečanji v regionalnem tekmovanju Aba.

Gostje so v ospredje prišli v drugi polovici druge četrtine z delnim izidom 14:3 in prednosti do konca tekme niso izpustili iz rok.

Olimpija je slavila v Novem mestu in prevzela vodstvo. Foto: Vid Ponikvar Ob odsotnosti Jake Blažiča zaradi zdravstvenih težav je imela Cedevita Olimpija le dva razpoložena igralca. Mikael Hopkins je zbral 19 točk in enajst skokov, Jarrod Jones pa je 19 točk dosegel ob metu iz igre 7:11 (trojke 4:5). Pri domačih je do dvomestnega števila točk prišel le Vasilije Vučetić (13).

V soboto bo v boju za prvaka na sporedu obračun Podčetrtka in Rogaške, prihodnji teden pa se bosta pomerila še ekipi Helios Suns in Šenčurja.