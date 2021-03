Žan Us najboljši igralec četrtfinalnega uvoda

Za večino udeležencev končnice Alpske lige so prve četrtfinalne tekme. Oba slovenska predstavnika, HK SŽ Olimpija in HDD Sij Acroni Jesenice, sta četrtfinale odprla z zmago. Zmaji so Vipiteno premagali s 7:3, železarji Gardeno s 3:1. Najboljši igralec četrtfinalnega uvoda je bil jeseniški vratar Žan Us, ki je ob nedeljski zmagi s 30 obrambami odigral vidnejšo vlogo v svojem moštvu. Druge tekme četrtfinala, v katerem igrajo na tri zmage (izjema je par Pustertal - Lustenau), bodo v torek.

"Kot sem rekel že pred srečanjem, smo vedeli, da tekma ne bo lahka. Tako bo tudi na vseh preostalih tekmah play off-a, vse tekme bodo verjetno napete do konca. Na to smo bili tudi pripravljeni. Mislim, da smo igrali zelo disciplinirano. Dobro smo se bojevali. Nasprotniki so ob koncu tekme spet izgubljali, potegnili vratarja iz vrat. Močno so pritisnili in morali smo se metati pod ploščke in jih blokirati, kar nas odlikuje že vso sezono. Zmaga na prvi tekmi je za samozavest zelo dobra, ker če bi se odpravili na gostovanje z zaostankom v seriji, bi bilo zagotovo težje. Tako pa smo si priigrali zelo lepo popotnico pred torkovo tekmo," je po nedeljski zmagi za uradno spletno stran HDD Sij Acroni Jesenice razmišljal čuvaj mreže Žan Us. Štiriindvajsetletnik je bil 96,8-odstotno zanesljiv, zbral je 30 obramb.

Dan zatem je bil imenovan za najboljšega posameznika uvodnih četrtfinalnih tekem:

Goalkeeper Zan Us of HDD SIJ Acroni Jesenice is the Top Performer of the first quarterfinal matchday 🙌. The 24-years-old... Objavil/a Alps Hockey League dne Ponedeljek, 29. marec 2021

Jeseničani so v nedeljo četrtfinalnega tekmeca Gardeno sicer premagali s 3:1, a sploh v zadnji tretjini in zadnjih minutah precej trpeli. Da bo težko, da bo potrebnega veliko znoja, krvi, truda, je že pred začetkom serije opozarjal trener Mitja Šivic, ki bo varovance na drugi četrtfinalni tekmi vodil v torek, ko bodo gostovali v Italiji in poskušali ujeti zaključni plošček za preboj v polfinale.

Tudi Olimpija v Italiji

Tega bo v torek lovilo tudi najboljše moštvo rednega dela sezone HK SŽ Olimpija, ki je na sobotni prvi tekmi končnice v postavi znova lahko računalo na nekatere povratnike po poškodbah (Miha Zajc, Žiga Pešut, Mark Sever).

Olimpija je na uvodni četrtfinalni tekmi zanesljivo zmagala. V torek bo gostovala v Italiji. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zmaji so Vipiteno sicer premagali z zanesljivih 7:3, a obramba ni bila na povsem želeni ravni. "Poznalo se je, da so nam manjkale tekme, da je že nekaj časa minilo od zadnje tekme. Nekoliko nam je manjkala disciplina v obrambi, a na koncu smo dosegli, kar smo hoteli," je po zmagi za Šport TV dejal eden od sedmih Olimpijinih sobotnih strelcev Nik Simšič.

Predvideno je, da bodo tretje četrtfinalne tekme Ljubljančani in Jeseničani igrali na domačem ledu v četrtek.

Pustertal in Lustenau z zamikom in na dve zmagi V soboto bi morala četrtfinale začeti tudi Pustertal in Lustenau, prva tekma je bila zaradi ukrepov za zajezitev bolezni covid-19 sprva prestavljena na nedeljo, zdaj pa na četrtek, 1. aprila. Ker prav veliko manevrskega časovnega prostora ni, bosta moštvi serijo odigrali na dve zmagi, v vseh preostalih parih pa bodo napredovale ekipe, ki bodo prve prišle do treh zmag.

Alpska liga, četrtfinale, druge tekme Torek, 30. marec

Vipiteno - HK SŽ Olimpija /0:1/

Gardena - HDD Sij Acroni Jesenice /0:1/

Cortina - Asiago /0:1/ //-razmerje v zmagah, igrajo na tri zmage, izjema je par Pustertal - Lustenau, ki bo zaradi težav z novim koronavirusom serijo začel šele 1. aprila in bo igral na dve zmagi; preostali termini tekem: 1., 3. in 6. april.

