Polfinalne rezerve: obrambna tretjina, več sproščenosti, manj raztrgane igre ...

Oba slovenska predstavnika Alpske lige HK SŽ Olimpija in HDD Sij Acroni Jesenice sta se na ekspresen način, brez četrtfinalnega poraza, uvrstila v polfinale tekmovanja, v katerem še čakata na nasprotnika. Kapetana obeh ekip se zavedata, da prostora za napredek nikoli ne zmanjka, in si želita, da bi v četrtek, ko se bo začel lov za finalno vstopnico, igro dvignili na višjo raven.

Ljubljansko moštvo HK SŽ Olimpija, ki se po sezoni seli v kakovostnejše tekmovanje, ligo ICEHL (nekdanja liga EBEL), je redni del končalo na prvem mestu, v četrtfinalu pa vlogo favorita upravičilo proti Vipitenu. Na uvodni tekmi končnice so italijanskega tekmeca odpravili s 7:3, na drugi v gosteh so zapravili vodstvo (1:3), a se ob koncu z zadetkom vse bolj pomembnega člena napada Marca-Oliviera Valleranda rešili (3:4), na četrtkovem obračunu v Tivoliju pa goste odpihnili s 6:0.

Črna pika le druga tekma

"Vedeli smo, da znajo biti zelo agresivni, kar so pokazali v drugi tekmi, a pred zadnjo tekmo smo se dogovorili, da jih je treba po hitrem postopku ugasniti, zatreti, s hitrimi zadetki uiti na varno razdaljo in v miru pripeljati tekmo do konca, kar nam je uspelo. Morda je črna pika le tekma v gosteh, sploh zadnja tretjina, ampak na splošno gledano, mislim, da smo odigrali zelo dobro serijo proti Vipitenu," je po hitro končani seriji razmišljal kapetan zeleno-belih Žiga Pance.

V obrambni tretjini napaka preveč

Zaradi pretirane kakovostne razlike so realne ocene, kje je trenutno Olimpija, nehvaležne. Se pa v ljubljanskem taboru strinjajo, da bo na prihodnjih obračunih treba biti pazljivejši v obrambi in zmanjšati število "ponujenih priložnosti nasprotniku".

"Rezerve zagotovo so, sploh v obrambni tretjini, v kateri naredimo kakšno napako preveč. Glede izključitev, discipline in ostalih stvari menim, da so bile na kar dobri ravni. Je pa tako, da nikoli ne smeš biti zadovoljen, stremeti moraš k boljši igri," pred drugim krogom končnice pravi Žiga Pance. Foto: Vid Ponikvar

"Rezerve zagotovo so, sploh v obrambni tretjini, v kateri naredimo kakšno napako preveč. Glede izključitev, discipline in ostalih stvari menim, da so bile na kar dobri ravni. Je pa tako, da nikoli ne smeš biti zadovoljen, stremeti moraš k boljši igri. Upam, da bomo v tem tednu brez tekem to še nadgradili. Zdaj moramo malo spočiti glave, nato pa trenirati in analizirati vse stvari, ki jih je treba popraviti, in počakati na nasprotnika," razmišlja 32-letni napadalec.

Z nasprotnikom se ne obremenjuje. Ta še ni znan, lahko pa bi postal danes. Če bo Lustenau izkoristil težave s covid-19 v taboru Pustertala (na prvi tekmi je manjkala sedmerica) in ga še drugič premagal, se bo Olimpija v polfinalu merila z Avstrijci. Če bo Italijanska ekipa obrnila serijo in napredovala, potem bo tekmec Ljubljančanov Asiago. "Vseeno mi je. Premagati moraš kogarkoli, ki ti stoji na nasprotni strani, če želiš osvojiti pokal," še pravi Pance.

Jeseničani so na zadnjih treh tekmah vselej prigarali zmago, večkrat jih je reševal mož med vratnicama Žan Us.. V polfinalu se bodo merili ali s Pustertalom ali Asiagom. Foto: Grega Valančič/Sportida

Garali, trpeli in bili nagrajeni

Polfinale se bo začel v četrtek. Tako zmaji kot železarji ga bodo odprli na domači ledeni ploskvi. Članom HDD Sij Acroni Jesenice bo nasproti stal ali Pustertal ali Asiago. Tudi v četrtfinalu so se zoperstavili italijanskemu kolektivu, Gardeni. Šlo je za zelo izenačeno četrtfinalno serijo, v kateri so Jeseničani na vseh treh tekmah garali in trpeli do zadnjega zvoka sirene ter vselej izšli kot zmagovalci (zmage s 3:1, 1:3, 3:2). Pogosto tudi na račun odličnih obramb vratarja Žana Usa.

Potrpežljivost in pravi obraz v ključnih trenutkih

"Čeprav smo zgodaj prvi prejeli zadetek, nismo popuščali, bili smo potrpežljivi skozi celotno srečanje. Vedeli smo, da priložnosti bodo. Celotna serija je pokazala, da so dobro obrambno naravnani in da imajo odličnega vratarja. Morali smo biti potrpežljivi. Odigrali smo korektno, sicer so se pojavljale napake, a menim, da smo si skozi serijo bolj želeli kot oni in v ključnih trenutkih pokazali pravi obraz," je po priigranem polfinalu v klubski diktafon dejal eden od najizkušenejših jeseniških igralcev Andrej Tavželj.

"Predvsem si želim, da bomo polfinale začeli bolj sproščeno, da ne bo toliko raztrgane igre, kot je je bilo v četrtfinalu. Dobro bi bilo tudi, da bi bili bolj učinkoviti, saj bo to malo razbremenilo Žana," pred polfinalnim izzivom razmišlja kapetan Jesenic Andrej Tavželj. Foto: Grega Valančič/Sportida

Želi si več sproščenosti

Kapetan čete Mitje Šivica, ki je na zadnji tekmi dočakala vrnitev pomembnega člena napada Jake Sodje, upa, da bodo v polfinale krenili brez takšnega pritiska, kot jih je spremljal v prvem krogu končnice.

"Še vedno se mi zdi, da smo bili zaradi drugega mesta po rednem delu v četrtfinalu malo pod pritiskom, tako sebe kot okolice. Predvsem si želim, da bomo polfinale začeli bolj sproščeno, da ne bo toliko raztrgane igre, kot je je bilo v četrtfinalu. Dobro bi bilo tudi, da bi bili bolj učinkoviti, saj bo to malo razbremenilo Žana. Če bomo tako igrali in zmagovali ter se uvrstili v finale, takoj podpišem," je proti četrtku pogledal Tavželj.

Tudi v polfinalu bodo moštva igrala na tri zmage.