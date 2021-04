Jeseničani so si zmago prigarali po podaljšku, polfinale uspešno začela tudi Olimpija

Oba slovenska predstavnika sta polfinale Alpske lige začela z zmago. Hokejisti HK SŽ Olimpija, ki branijo naslov iz leta 2019 (lani prvaka zaradi predčasno končane sezone ni bilo), so Lustenau premagali s 4:2, člani HDD Sij Acroni Jesenice pa so Asiago s 4:3 strli po podaljšku. Drugi tekmi bosta v soboto. V finale bo napredoval tisti, ki bo prvi zmagal trikrat.

Vsi polfinalisti so s četrtfinalnim tekmecem opravili brez poraza. Olimpija je s 3:0 v zmagah izločila Vipiteno, Jeseničani so končali sezono Gardene, Asiago pa Cortine. Le Lustenau, ki je zaradi težav s koronavirusom v taboru četrtfinalnega nasprotnika Pustertala serijo začel z zamudo, je napredoval z 2:0 v zmagah.

Prav z avstrijskim moštvom se v polfinalu merijo Ljubljančani, ki so redni del končali na prvem mestu in so favoriti polfinalnega para, čeprav so večkrat poudarili, da je končnica zgodba zase. Zmaji so na uvodni polfinalni tekmi na koncu upravičili vlogo favorita, Lustenau nadstreljali (45:23) in ga premagali s 4:2.

Hitra zadetka ob koncu prvega dela - najprej se je po strelu Marca-Oliviera Valleranda med strelci znašel Nik Simšič, nato je bil po protinapadu uspešen še Žiga Pešut - sta nakazala, da bodo domači prišli do prednosti. Na začetku druge tretjine so gostje sicer znižali, a so potem v ekipi iz Tivolija hitro odgovorili. Ob še dveh poskusih, ki sta končala v okviru vrat, je nato za novo prednost dveh golov poskrbel Nejc Brus.

V zadnjem delu so domači večji del nadzorovali tekmo, Aleš Mušič pa je številčno prednost kronal za vodstvo s 4:1. Gostje so nato ob "power-playu" pet minut pred koncem sicer znižali, toda Ljubljančani niso dovolili še kakšnega presenečenja in so se ubranili, tudi ob poskusu gostov brez vratarja zadnjo minuto in pol.

Fotogalerija s tekme (foto: Vid Ponikvar):

Z rezultatom zadovoljni, z igro ne

Tudi tokrat Olimpijina igra, predvsem v obrambni tretjini, ni bila najbolj prepričljiva, na kar je po zmagi opozoril izkušeni branilec Luka Vidmar. "Z igro ne moremo biti zadovoljni, z rezultatom pa, a v končnici štejejo zmage. Naredili smo preveč napak v defenzivni tretjini, tranzicija je bila danes preslaba, tako da smo težko razvili neko svojo igro v napadalni tretjini, po kateri smo znani. To bo treba popraviti do naslednje tekme," je po zmagi v mikrofon Šport TV dejal 34-letnik.

Nasprotnika bosta palice znova prekrižala v soboto v Avstriji.

Na Gorenjskem nov hud boj Žan Jezovšek je na zadetek nasprotnika dvakrat odgovoril z golom. Foto: Grega Valančič/Sportida

Pozno zvečer je bilo pestro v dvorani Podmežakla, kjer so varovanci Mitje Šivica pričakali neugodni Asiago in si, podobno kot na četrtfinalnih tekmah proti Gardeni, zmago priborili po hudem boju. Tokrat po podaljšku.

Domači hokejisti so tekmo začeli poletno in napadalno, toda ob prvi številčni prednosti tekmecev so dobili zadetek. A so se hitro vrnili v igro, za izenačenje je poskrbel Žan Jezovšek v peti minuti, ko je po akciji izza gola spretno premagal gostujočega vratarja.

Lepo priložnost za povišanje vodstva so imeli železarji ob koncu prvega dela, ko so imeli minuto in pol dva igralca več, toda niso bili uspešni. Za vodstvo je nato ob izenačenih močeh po protinapadu Jezovška poskrbel Jaka Sodja, ki je v 24. minuti odbitek pospravil v mrežo. A tudi druga tretjina je bila podobna kot prva, izenačena in enakovredna, Asiago pa je, spet ob "power-playu", v 38. minuti spet premagal Žana Usa. A še enkrat je bil odgovor Jeseničanov hiter, spet pa je bil v glavni vlogi Jezovšek, ki je le pol minute pozneje poskrbel za vodstvo.

Bine Mašič je v 73. minuti odločil zmagovalca v Podmežakli. Foto: Grega Valančič/Sportida

A so v 52. minuti gostje še tretjič na tekmi izkoristili igralca več na tekmi in dvoboj spet postavili na izhodišče. Kljub nekaj priložnostim na obeh straneh zadetkov v rednem delu ni bilo več, tako da je o razpletu prve tekme odločal podaljšek.

V tem so domači prvič na tekmi zdržali "power-play" tekmecev brez prejetega gola, nato pa je v 73. minuti Bine Mašič s strelom od daleč presenetil pokritega vratarja Gianluco Vallinija.

"Naredili nismo še nič"

"Ta gol veliko pomeni, zdaj smo v prednosti, a naredili nismo še nič. Pred nami sta zagotovo vsaj še dve težki tekmi. Upajmo, da se nam uspe uvrstiti v finale. Nasprotnik je igral trdo, moško, so izkušeni, čakajo na napake. Mi moramo biti potrpežljivi in zadetek bo prišel," je v izjavi za Šport TV dejal Mašič.

Jeseničani se od priključitve tekmovanju še nikoli niso uvrstili v finale, Asiago pa je bil v zadnjih štirih letih dvakrat finalist (leta 2017 je izgubil z Rittnom, leto zatem ga je premagal).

Druga tekma bo v soboto v Italiji.

Alpska liga, polfinale, prvi tekmi Četrtek, 8. april

HK SŽ Olimpija : Lustenau 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) /1:0/

Simšič 17., Pešut 19., Brus 27., Mušič 45. (PP1); Wallenta 24., D`Alvise 55. (PP1) HDD Sij Acroni Jesenice : Asiago 4:3 - po podaljšku (1:1, 2:1, 0:1, 1:0) /1:0/

Jezovšek 5., 39., Sodja 25., Mašič 73.; Rosa 4. (PP1), Magnabosco 38. (PP1), Frei 53. (PP1)



PP1-zadetek z igralcem več //-razmerje v zmagah, igrajo na tri zmage; preostali termini: 10., 13., 15., 17. april

