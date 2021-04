Tičar in Gregorc v finalu lige ICEHL

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Celovčani so si v nedeljo zagotovili finale ICEHL. Foto: Sportida

Slovenski reprezentančni dvojec Rok Tičar-Blaž Gregorc bo s trofejnim avstrijskim klubom iz Celovca nastopil v finalu bet-at-home ICEHL (nekdanja liga EBEL). Kdo bo zadnja ovira Korošcev na poti do lovorike, še ni znano. V drugem polfinalu med Bolzanom in Dunajem imajo Italijani zaključni plošček.

Hokejisti Celovca so si v nedeljo kot prvi zagotovili finale lige ICEHL, v kateri bo prihodnjo sezono nastopil tudi slovenski predstavnik HK SŽ Olimpija. Korošci so v polfinalu Salzburg izločili s 4:1 v zmagah (4:2, 3:2 po podaljšku, 6:0, 3:4 in 1:0). Slovenca sta znova imela pomembno vlogo.

Branilec Gregorc se je na petih polfinalnih tekmah podpisal pod tri zadetke in tri asistence, na četrtem obračunu je sodeloval pri vseh golih Celovca (dva zadetka, podaja), a se na koncu ni veselil zmage, se je pa v nedeljo ob ritmih Modrijanove Ti, moja rožica razveselil finalne vstopnice.

Tičar je v drugem krogu končnice vpisal dva zadetka in dve asistenci, ključno vlogo je odigral ob drugi zmagi, ko je prispeval oba zadetka v rednem delu srečanja; pol minute pred koncem tekme je izsilil podaljšek, po katerem je Celovec povedel z 2:0 v zmagah.

V drugem polfinalnem paru se merita Bolzano in Dunaj, Italijani vodijo s 3:2 v zmagah in imajo zaključni plošček za finale.