Anže Kuralt ostaja na Madžarskem

Vodstvo madžarskega kolektiva iz Fehervarja je v tem tednu razkrilo, da so si zagotovili nadaljnje sodelovanje s kar nekaj hokejisti. Med temi je tudi slovenski reprezentant Anže Kuralt, ki za Fehervar AV19 igra zadnje tri sezone. Tako bo tudi v prihodnji.



Kuralt in druščina so letošnje tekmovalno obdobje že končali. Obstali so v četrtfinalu lige ICEHL, s 4:0 v zmagah jih je izločil Dunaj.



Devetindvajsetletni legionar je na 47 tekmah zadnje sezone vknjižil 35 točk, 17 zadetkov (tretji strelec kluba) in 18 asistenc. V končnici se na štirih tekmah ni vpisal med strelce ali podajalce.

