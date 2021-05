Jeseničani v Tivoliju naredili korak proti naslovu, Olimpija s praznimi naboji

V finalni seriji hokejskega državnega prvenstva se nadaljuje niz zmag v gosteh. Tudi v tretje so se veselili gostje. Jeseničani so zmagali v Tivoliju kar s 4:0 in spravili Olimpijo v hude težave, Gorenjci so si zagotovili prvi zaključni plošček za prvaka. Izkoristijo ga lahko že v petek na Jesenicah.

Državno prvenstvo, finale, 3. tekma: Sreda, 5. maj

HK SŽ Olimpija : HDD Sij Acroni Jesenice 0:4 (0:3, 0:0, 0:1) /1:2/

S. Rajsar 13. (PP1), 16. (PP1), Svetina 15. (PP1), Glavič 56. (EN) PP1-zadetek z igralcem več En-zadetek v prazen gol //razmerje v zmagah, igrajo na tri zmage; termin preostalih tekem: 7. maj; če bo treba, še 10. maj

Jeseničani v sredo v Tivoliju niso mogli računati na kapetana Andreja Tavžlja, se je pa v postavo vrnil Blaž Tomaževič, ki je zaradi karantene izpustil uvodni tekmi. Gorenjci so si glavnino prednosti prigrali v drugi polovici uvodne tretjine, ko so v pičlih treh minutah dosegli kar tri zadetke. Vse v igri z igralcem več.

Jeseničani so se še približali državnemu naslovu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Na drugi strani je trener zmajev Raimo Summanen v golu znova računal na načetega Paava Hölsäja. Vrnil se je kaznovani Martin Bohinc, poškodovani Miha Zajc, ki ga ni bilo že na drugi tekmi, pa je, podobno kot med finalno serijo Alpske lige Miha Logar, že končal sezono. Olimpija mora tako v petek nadaljevati niz gostujočih zmag, če želi ostati v boju za lovoriko. Če bodo konec tedna uspešnejši Jeseničani, bo Slovenija dočakala nove državne prvake v hokeju na ledu. Če bo serija izenačena, pa bo o prvaku odločala ponedeljkova peta tekma.

Festival gostujočih zmag

Potem ko so na uvodni finalni tekmi v Tivoliju slavili člani HDD Sij Acroni Jesenice (5:2), so na drugem obračunu v dvorani Podmežakla zagospodarili hokejisti HK SŽ Olimpija. Ljubljančani so bili večino tekme boljši tekmec in na koncu zmagali z 2:1.

Če bo v petek Olimpija vrnila udarec Jesenicah in bo serija še vedno izenačena, bo prvak znan v ponedeljek. Po finalu nekatere člane Olimpije in Jesenic čaka še reprezentančni turnir v Ljubljani.

Vrača se Koblar Gregor Koblar se po dveh letih na Poljskem vrača v Ljubljano. Foto: Urban Meglič/Sportida Pri Olimpiji so v torek potrdili, da se v zmajevo gnezdo vrača napadalec Gregor Koblar. 28-letnik je zadnji sezoni preživel v poljski prvi ligi pri Unia Oswiecim, pred tem pa z Olimpijo eno leto igral v Alpski ligi. Gorenjec ima izkušnje tudi iz IceHL (prej EBEL), v kateri je z nekdanjo Olimpijo igral med letoma 2014 in 2016. Po Luki Kalanu, s katerim sta bila zadnji leti soigralca, je to drugi napovedan prihod v zeleno-beli dres za prihodnjo sezono.