Železarji z zaključnim ploščkom za prvaka

Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v tretji finalni tekmi državnega prvenstva v gosteh premagali SŽ Olimpijo s 4:0 (3:0, 0:0, 1:0) in povedli z 2:1 v zmagah.

SŽ Olimpija in Sij Acroni Jesenice sta se danes pomerila na tretji finalni tekmi državnega prvenstva. Odločitve o prvaku danes še ni bilo, saj je bil izid v zmagah po prvih dveh izenačen na 1:1, moštvi pa igrata na tri zmage. A eni od ekip je današnja tretja tekma že prinesla možnost, da v petek konča sezono s slavjem, na koncu so se v tem položaju znašli Jeseničani, ki so danes visoko zmagali.

Jeseničani so sicer prvo tekmo v gosteh dobili s 5:2, Ljubljančani pa v ponedeljek na Jesenicah drugo z 2:1.

Letošnji boj za naslov prvaka poteka po enoletni prekinitvi, lani zaradi pandemije tekmovanja niso dokončali. Zadnji naslov iz leta 2019 pa branijo zeleno-beli.

Današnji dvoboj je bil praktično odločen v le nekaj minutah prve tretjine. V uvodnem delu tekme sta bili sicer obe moštvi precej zadržani, vratarja prvih pet minut nista imela nobenega dela. A potem so se prebudili gostje. Domači so imeli sicer prvi "power-play", a niso niti enkrat ogrozili Žana Usa. Ko pa je na klop za kaznovane sedel prvi domači igralec, so gostje po zaslugi Saša Rajsarja mrežo Paava Hölsäja zatresli že po osmih sekundah.

Žan Us je ustavil vse poskuse Olimpije. Foto: Morgan Kristan/Sportida

Zadetek je dal krila gostom in povsem ustavil zmaje. Po prekršku Jussa Pullija, ki je dobil kazen 2 + 2 minuti, so Jeseničani odlično izkoristili še dve prednosti igralca več. Najprej je na 2:0 povišal Erik Svetina, ki je spretno preigral domače branilce, potem pa je še enkrat udaril Sašo Rajsar in tekmece že v 16. minuti postavil pred skoraj nerešljivo nalogo vračanja po velikem zaostanku.

Nadaljevanje je bilo za domače boljše, v začetku druge tretjine so tekmece stisnili pred njihov gol in narekovali ritem. A njihova težava je bila neučinkovitost, saj zrelih priložnosti niso znali spremeniti v zadetke, izid bi lahko spremenili Tadej Čimžar, Miha Štebih in Marc-Olivier Vallerand.

Jeseničani so se v tem delu večinoma posvečali obrambi in nalogo dobro opravili, saj so zadržali visoko prednost.

Tudi v drugi tretjini so imeli domači težave z izključitvami, a so dve kazni za razliko od prve preživeli brez prejetega zadetka. Ko so imeli nato sami drugič na tekmi igralca več, pa bi lahko znižali, a Žigi Pancetu ploščka iz neposredne bližine ni uspelo spraviti v gol.

Varovanci Mitje Šivica lahko v petek postanejo državni prvaki. Foto: Morgan Kristan/Sportida

Tudi v zadnji tretjini je bilo razmerje na ledu podobno. Domači so pritiskali in napadali, železarji so se dobro branili. Pobudo so prepustili tekmecem, ti pa ob neučinkovitih napadalcih in slabem izkoristku igre z igralcem več nikakor niso mogli priti vsaj do enega gola, ki bi jim še dal nekaj upanja.

Domači so že skoraj pet minut pred koncem pustili prazna vrata, toda tveganje se ni izplačalo, saj je Gašper Glavič z zadnjim zadetkom le še potrdil uspeh gostujoče ekipe.

Naslednji obračun med zelenimi in rdečimi bo v petek, 7. maja na Jesenicah. Če bo po četrti tekmi izid v zmagah spet izenačen, pa bo prvak znan na odločilni peti 10. maja v dvorani Tivoli.

HK Olimpija : HDD Sij Acroni Jesenice 0:4 (0:3, 0:0, 0:1)



Dvorana Tivoli, brez gledalcev, sodniki: Trilar, Piragić (glavna), Arlič, Bergant.

* Strelci: 0:1 S. Rajsar (Svetina, Hebar, 13.), 0:2 Svetina (S. Rajsar, Crnovič, 15.), 0:3 S. Rajsar (Šturm, Crnovič, 16.), 0:4 Glavič (P. Rajsar, 55.).

* Kazenske minute: SŽ Olimpija 12, Sij Acroni Jesenice 8.