Sredina finalna tekma hokejskega državnega prvenstva med HK SŽ Olimpija in HDD Sij Acroni Jesenice, ki so jo slednji dobili s 4:0 in si priigrali zaključni plošček za prvaka, ki ga lahko izkoristijo danes, dviguje prah. Pri Olimpiji pravijo, "da na tekmi v Ljubljani ne bi smel nastopiti igralec HDD Sij Acroni Jesenice Blaž Tomaževič, saj ni imel testa, novejšega od 48 ur". Na Hokejski zvezi Slovenije (HZS) so prejeli prijavo, dogajanje je pod drobnogledom. Kakšna bo odločitev, naj bi bilo znano še pred večerno tekmo na Jesenicah, se nadeja generalni sekretar HZS Dejan Kontrec. Na Jesenicah trenutno dogajanje ocenjujejo kot napad na celoten klub in dotičnega igralca,

Pri EkipaSN so zjutraj poročali o tem, da naj bi Jeseničani v sredo kršili protokole in nastopili z igralcem, ki ni imel ustreznega testa na koronavirus. Gre za Blaža Tomaževiča, ki je uvodni finalni tekmi hokejskega DP izpustil zaradi karantene, na tretji sredini pa se je vrnil v tekmovalni pogon.

"Nevarna dejanja"

"Na tekmi v Ljubljani ne bi smel nastopiti igralec HDD Sij Acroni Jesenice Blaž Tomaževič, saj ni imel testa, novejšega od 48 ur. Jeseničani so s tem huje kršili pravila in bistveno vplivali na potek srečanja. O tem smo v klubu že med tekmo obvestili tako delegata tekme kot tudi Hokejsko zvezo Slovenije (HZS), ki med tekmo nista odreagirala. Takšna dejanja so nevarna in v posmeh vsem, ki se trudimo zajeziti epidemijo," so danes sporočili iz ljubljanskega kluba.

Po pisanju EkipaSN je ta tekmecu, ki pred tekmo Olimpiji ni oddal seznama igralcev z negativnimi testi, verjel na besedo, ko je ta prišel v Tivoli. Ljubljančani so seznam nato zahtevali med tekmo, ga prejeli po tekmi, na njem pa naj ne bi bilo imena Tomaževiča. Jeseničani naj bi po informacijah Ekipe naknadno poslali dokazilo o negativnem testu Tomaževiča, ki pa naj bi bil starejši od 48 ur.

Jesenice: Odzvali smo se z ustrezno dokumentacijo

Popoldne so se z izjavo za javnost odzvali pri HDD Sij Acroni Jesenice, pri katerem trenutno dogajanje ocenjujejo kot napad na celoten klub in dotičnega igralca, s katerim se želi osvojiti nekaj, kar se ne da na ledeni ploskvi.

"Na pritožbo, ki jo je vložil hokejski klub Olimpija na Hokejsko zvezo Slovenije smo se odzvali z vso ustrezno dokumentacijo, ki dokazuje da izpostavljen igralec s svojim zdravstvenim stanjem ni ogrožal okolice, kar dokazuje tudi negativen PCR test," so zapisali v izjavi, pod katero je podpisan predsednik gorenjskega društva Peter Bohinec z ekipo. Nelektorirano izjavo si v nadaljevanju lahko preberete v celoti.

Celotna izjava HDD Sij Acroni Jesenice V HDD SIJ Acroni Jesenice, se več kot dobro zavedamo zdravstvene situacije, ki se dogaja doma in po svetu. V celotno sezono smo vložili preveč truda, sredstev, dela, napora, da bi bili zaradi enega testa pripravljeni ogroziti celotno sezono, dosedanje delo in zdravje vseh hokejskih delavcev. Na Jesenicah radi zmagujemo, a ne za vsako ceno, še najmanj pa z zavedanjem, da bi kdorkoli ali karkoli s tem ogrožal naše igralce ali njihovo okolico. Na pritožbo, ki jo je vložil hokejski klub Olimpija na Hokejsko zvezo Slovenije smo se odzvali z vso ustrezno dokumentacijo, ki dokazuje da izpostavljen igralec s svojim zdravstvenim stanjem ni ogrožal okolice, kar dokazuje tudi negativen PCR test. Klub sicer v svoji izjavi zatrjuje kako striktno upoštevajo vsa pravila za zajezitev epidemije. Pa morajo prvo stvari urediti pri sebi, da bi bilo to res. Zakaj potemtakem vseeno srečamo na tribuni vodstvo kluba brez mask ali z nepravilnim nošenjem teh? In še mnogo drugih stvari bi se dalo izpostaviti a to ni niti v športnem duhu ne princip v našem klubu, v katerem nikoli nismo bili pristaši pranja umazanega perila preko medijev. Trenutno dogajanje v klubu ocenjujemo, kot napad na celoten klub in dotičnega igralca, s katero se želi osvojiti nekaj, kar se ne da na ledeni ploskvi. Želimo si, da bi se ta trenutek vsa energija in moč usmerila na ledeno ploskev in ne na medije. Predsednik HDD SIJ Acroni Jesenice Peter Bohinec Z ekipo



Dejan Kontrec pravi, da so bili o zapletu obveščeni med tekmo, ne pred njo, ko bi lahko stvari razjasnili. Foto: Jure Makovec/STA

"Tehnični direktor po prijavi vodi postopek. Pridobili smo izjavi obeh klubov, podali so izjave, tudi zdravnikov, ki so za to odgovorni, videnje na celotno situacijo. Zbiramo mnenja strokovnjakov na tem področju, tudi na NIJZ. Pred sezono smo napisali protokol, odgovorne osebe, ki so za to zadolžene iz vsakega kluba. Na podlagi vseh mnenj bo sprejeta odločitev. Potrudili se bomo, da bo ta sprejeta na podlagi kakovostnih dokazil, ki so v tem trenutku mogoče," nam je o dogajanju dejal generalni sekretar Hokejske zveze Slovenije Dejan Kontrec, medtem ko se športni direktor Jeseničanov Marcel Rodman na naš klic ni odzval.

Morda obstajajo izjeme ...

"Jaz sem bil o tem seznanjen med tekmo, ne pa pred tekmo, ko je bil morda še čas, da se opozori na nepravilnost. Protokol predvideva, da ekipa pred tekmo odda dokazila igralcev, vseh oseb z negativnim testom. Če je bilo karkoli narobe, bi morali izvedeti že pred tekmo in preveriti, ali je bil Tomaževič testiran ali ne. Zakaj ni bil, ne vem. Morda pa so v tem primeru tudi kakšne izjeme, za katere ni potrebno, da so testirane. Ne vem. To bodo povedali strokovnjaki. Osebno bi s praktičnega vidika naredil vse tako, kot je napisano v pravilih, in ga testiral. Nisem pa strokovnjak na tem področju, da bi vedel, kdo je v izjemah," še pravi Kontrec in dodaja, da današnja tekma ni pod vprašajem.

Jeseničani pred sprejemom odločitve vodijo z 2:1 v zmagah. Kontrec upa, da bo odločitev glede sredine tekme znana pred večernim obračunom. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Ovreči dvome v regularnost tekmovanja

Ob tem se nadeja, da bo odločitev znana že pred večernim obračunom v dvorani Podmežakla. Jeseničani so si v sredo sicer priigrali zaključni plošček za prvaka, a vprašanje je, kakšen bo epilog sredinega dogajanja.

"Delamo vse na tem, da že prej dobimo dovolj trdna dokazila, v katerokoli smer, da bo odločitev znana že pred tekmo. Sezona je bila težka, presenetljivo dobro smo jo izpeljali, ta dogodek pa nanjo meče neko senco. Radi bi čim prej razjasnili stvari, da ne bo dvomov. Na nas je, da čim bolj ovržemo dvome v regularnost tekmovanja. Verjamem, da ena stran z odločitvijo ne bo zadovoljna," še pravi Kontrec.