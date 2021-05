Po dolgem času spet skupaj: test pred novim olimpijskim lovom

Selektor hokejske reprezentance Matjaž Kopitar je na Bledu začel uradne priprave na prihajajoči turnir, ki bo med 15. in 21. majem v Tivoliju in bo namenjen pripravi na avgustovske olimpijske kvalifikacije.

Selektor hokejske reprezentance Matjaž Kopitar je na Bledu začel uradne priprave na prihajajoči turnir, ki bo med 15. in 21. majem v Tivoliju in bo namenjen pripravi na avgustovske olimpijske kvalifikacije. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Slovenska hokejska reprezentanca bi se morala te dni pripravljati na domače svetovno prvenstvo drugega razreda v Tivoliju, a je Mednarodna hokejska zveza (IIHF) prvenstvo v Ljubljani še drugo leto zapored zaradi covid-19 že pred meseci odpovedala.

Pri Hokejski zvezi Slovenije so se odločili, da kljub vsemu v času prvenstva organizirajo turnir, na katerem bo med 15. in 21. majem sodelovalo šest reprezentanc. Ob varovancih Matjaža Kopitarja še Avstrijci, Francozi in Romuni (vse reprezentance bi morale sodelovati tudi na SP), namesto Južne Koreje in Madžarske pa v Ljubljano prihajajo Poljaki in Ukrajinci.

Priprava na avgustovski lov za OI Igralci Olimpije in Jesenic se bodo pripravam pridružili po koncu finala državnega prvenstva. Foto: Grega Valančič / Sportida

To bo edina akcija slovenske reprezentance pred avgustovskimi olimpijskimi kvalifikacijami, na katerih se bo še tretjič zapored poskušala uvrstiti na olimpijske igre. Kopitarjeva četa si bo olimpijsko vozovnico poskušala zagotoviti v Oslu, kjer bodo ob Norvežanih sodelovali še Danci in Južni Korejci. Na OI bo potoval le zmagovalec skupine.

Slovenci bodo na majskem turnirju nastopili brez nekaterih ključnih členov, okrnjen bo predvsem napad, v katerem ne bo nosilcev igre zadnjih let, "Nemcev" Žige Jegliča, Jana Urbasa, Mihe Verliča, manjkala bosta tudi Rok Tičar, ki se odpravlja na operacijo oči, in Robert Sabolič, ki sicer trenira z reprezentanco, a bo turnir, podobno kot branilec Blaž Gregorc, izpustil. Vodilne vloge v napadu bodo tako morali prevzeti nekateri standardni člani, ki so bili v zadnjih letih bolj v ozadju, nekateri mladi pa bodo dobili priložnost za dokazovanje.

Kar nekaj nosilcev igre v napadu bo turnir izpustilo. Foto: Sportida

Vabljeni na današnji uradni zbor: Gašper Krošelj, Luka Gračnar, Matija Pintarič, Gregor Koblar, Klemen Pretnar, Žiga Pavlin, Kristjan Čepon, Anže Kuralt, Luka Kalan, Luka Maver, Ken Ograjenšek, Aljaž Predan, Jurij Repe, Rok Kapel, Tine Klofutar. Matic Podlipnik - se bo še pridružil.

Preizkušanje igralcev

"Reprezentanca bo pomlajena, da določeni, mlajši - v napadu bo nekaj debitantov - dobijo priložnost. Ta turnir bo strogo služil testiranju vseh igralcev, ki bodo tukaj." Foto: Peter Podobnik/Sportida Slovenski selektor, ki je zaradi pandemije covid-19 zadnjo pravo akcijo opravil lani februarja na olimpijskih predkvalifikacijah na Jesenicah, je že pred dnevi na Bledu zbral nekaj moči, na katere bo računal maja. Na kar nekaj varovancev pa še čaka. Falanga Olimpije in Jesenic se bo namreč pridružila po koncu finala državnega prvenstva. Na branilskih položajih bo imel bolj popolno zasedbo, vratarske sile pa bodo v najmočnejši zasedbi (na Bledu so Gašper Krošelj, Matija Pintarič in Luka Gračnar).

"Veseli smo, da smo se po toliko časa lahko zbrali. Trenutno v okrnjeni zasedbi, tu so igralci, ki ne igrajo finala državnega prvenstva. Reprezentanca bo pomlajena, da določeni, mlajši - v napadu bo nekaj debitantov - dobijo priložnost. Ta turnir bo strogo služil testiranju vseh igralcev, ki bodo tukaj. Z izjemo Blaža Gregorca imamo v obrambnih vrstah vse, kar nekako spada v reprezentanco. Upam, da bo do konca državnega prvenstva čim manj poškodb, tako da se nam bodo tudi vsi igralci, ki so predvideni, priključili. Ravno tako bomo popolni v vratih, sprva nisem mislil, da bo tako, a se ja tako odvilo. V napadu bomo okrnjeni. Želim preveriti, kako nekateri igralci, ki so že dlje čas v obrobnih vlogah, delujejo v glavnih in pa kako hitro lahko igralci iz Alpske lige preklopijo na višjo raven, kakršna bo na turnirju v Ljubljani," je na novinarski konferenci o sestavi ekipe dejal Kopitar.

Nekatere bo bolj potreboval avgusta

Ob tem je pojasnil, da so nekatere gonilne sile reprezentance po zahtevni sezoni izrazile željo, da izpustijo majski turnir. Jih pa seveda pričakuje avgusta, ko bi lahko znova na delu videli Anžeta Kopitarja in Jana Drozga, ki še vedno igrata čez lužo.

"Sezona je bila čudna, vemo, kaj se je dogajalo v Nemčiji (začeli so zelo pozno, op. a.). Želja je bila, da zaradi vseh teh mehurčkov, zaradi vsega, kar se jim je dogajalo, izpustijo to reprezentančno akcijo. Jaz sem bil za to, in sicer iz enega razloga. Oni so preverjeni, vemo, kaj lahko od njih pričakujemo. Za njih ta turnir ni toliko pomemben, kot bo avgustovski za vse nas."

Tudi z gledalci? Dejan Kontrec še ni mogel postreči s podatkom, ali bodo turnir vsaj v omejenem številu lahko spremljali tudi navijači. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida "Turnir bo nekakšen test za prihodnje leto, ko pričakujemo, da svetovno prvenstvo vendarle bo v Ljubljani. Vse bo potekalo v nekem mehurčku, zadostili bomo vsem zahtevam, ki so v veljavi. Turnir bo priprava za avgustovske kvalifikacije za olimpijske igre. Upam, da nam uspe v takem formatu, kot smo si ga zastavili. Na upravno enoto smo oddali zahtevek za dovoljenje za delno prodajo vstopnic. Bomo videli, ali bo to mogoče. Nekaj dni je še do takrat. Če bodo dali dovoljenje, bomo pripravljeni na to, da bi si tekme v Tivoliju lahko ogledalo kakšnih tisoč gledalcev," je ob tem povedal generalni sekretar HZS Dejan Kontrec.

Gašper Krošelj, ki so ga med klubsko sezono pestile poškodbe, je vesel vrnitve v reprezentančni dres. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Volje ni zmanjkalo

"Lepo se je po več kot enem letu spet vrniti, lepo je trenirati in odigrati kakšno tekmo za reprezentanco. Po eni strani sem že komaj čakal, da pridem. Ni mi zmanjkalo volje do hokeja, tudi po koncu sezone ne. Z veseljem sem tukaj. Dal bom vse od sebe in se znova poskusil dokazati," je na zboru dejal v zadnjih letih prvi vratar Gašper Krošelj, izkušeni branilec Klemen Pretnar pa dodal: "Zelo lepo se je vrniti, videti stare obraze, nekaj novih in se boriti za Slovenijo, kar je nekaj najlepšega. Letošnja sezona je bila zelo turbulentna, kot nekakšen zabaviščni park, z vzponi in padci, s covidom ... Ta je del našega življenja, ki se bo spremenilo, treba ga je sprejeti in iti naprej, je pa bila zelo turbulentna sezona

Turnir se bo začel v soboto, 15. maja, predvidoma s tekmo med Poljsko in Ukrajino (13.00), ob 16.30 pa naj bi Slovenci palice prekrižali z Avstrijci.