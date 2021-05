"Rekli so mi, da bo težko, na trenutke je bilo, a zdaj smo nagrajeni"

"Če pogledamo, kje smo bili avgusta in koliko boljša od nas je bila takrat Olimpija, smo morali dati 120 odstotkov, da smo ji nekako parirali. V polfinalu pokala smo veliko bolj trpeli, kot smo zdaj, ko smo kar naenkrat izenačeni z Olimpijo. Resnično sem vesel za fante, ponosen na opravljeno delo. S to zmago smo samo postavili piko na i," pravi trener svežih slovenskih hokejskih prvakov HDD Sij Acroni Jesenice Mitja Šivic.

Zdelo se je, da nekdo ne želi, da bi bilo tega finala konec. Maksimalnih pet tekem, na odločilni še podaljšek ... Kako ste doživljali to serijo?

Zadnji teden je bil zelo stresen. Čez sezono tega stresa, vsaj na Jesenicah, nisem občutil, saj smo bili o določenih stvareh dogovorjeni, vedeli smo, kaj hočemo. Ob morda slabših igrah ni bilo čutiti pretiranega pritiska. Nikoli ni bilo panike. Res sem čutil zaupanje, ki mi veliko pomeni, predvsem od Anžeta Pogačarja, tudi Marcela (Rodmana, op. a.).

Je bil pa zato zadnji teden res stresen. Vsi smo si neverjetno želeli, jaz še posebej za fante, ker vem, koliko so vložili, koliko jim to pomeni. Je pa zanimivo to, da me je ravno dan pred zadnjo tekmo finala žena Andreja vprašala, ali je lahko sploh še težje, pa sem ji rekel: "Da, 5. tekma, podaljšek, trpljenje, na koncu pa zmagamo." Točno to se je zgodilo.

Pod zmagoviti zadetek se je podpisal 18-letni Bine Mašič. Beseda, dve o najstniku.

Že lansko leto sem ga hotel, a se je odločil, da bo ostal pri mladih. Nekako mi je žal, ker bi bil ta trenutek še boljši, saj bi imel za seboj več tekem na višji ravni. Je pa dejstvo, da včasih malo pozabljamo, da je star 18 let. Tako kot probleme na ledu rešuje on, jih v Sloveniji redkokdo na tak način.

Velikokrat sem slišal, da je prešibek, "prešvoh". Dejstvo je, da mora za prehod na višjo raven postati močnejši. Glede na njegovo delo, pristop, verjamem, da bo to tudi postal. Glede na to, koliko priložnosti smo mu dali, da je igral tudi prvi power-play, pa mora čez poletje zagotovo delati za to, da bo postal boljši "finisher". A za to ima še čas. Verjamem, da je pred njim zelo svetla prihodnost. Slovenski hokej je lahko vesel, da ga imamo.

Foto: Peter Podobnik/Sportida Olimpija si je na začetku sezone zadala tri cilje, pokalno lovoriko in naslov državnega prvaka ste na koncu osvojili vi. V Alpski ligi, v kateri je Olimpija ubranila naslov, pa ste obstali pred vrati finala. Obžalovanje glede Asiaga?

Asiago obžalujem predvsem zato, ker bi, če bi bili mi v finalu, Olimpiji, ki jo spoštujem, tudi njeni igralci so se trudili, vzeli vse tri pokale. Šalo nekoliko na stran. V polfinalu proti Asiagu smo bili dovolj dobri, da bi šli naprej, a se nam ni izšlo. Včasih si na pravi strani, včasih nisi. V finalu državnega prvenstva smo bili mi na pravi, v polfinalu Alpske lige pač ne.

Pred dvema letoma ste iz francoskega trenerskega ustroja prišli v jeseniškega, pričakala vas je kopica mladih, neizkušenih fantov. Kako ocenjujete prehojeno pot zadnjih dveh let?

Ko sem takrat prišel iz Francije, fantov dejansko nisem poznal. Z vsakim sem, še iz Francije, opravil telefonski pogovor o tem, kaj si želi. Takrat mi je veliko z informacijami pomagal tudi Marcel (Rodman, op. a.). Veliko ljudi mi je reklo, da bo zelo težko, saj so bili ti fantje v drugačnih vlogah. V prvi sezoni, ko smo začeli postavljati temelje, je bilo na trenutke res težko, a fantje so imeli fantastično lastnost: delavnost, pridnost.

"V prvi sezoni, ko smo začeli postavljati temelje, je bilo na trenutke res težko, v tem finalu smo bili kar naenkrat izenačeni z Olimpijo. Na opravljeno delo sem res ponosen. Ta zmaga je samo pika na i."

Škoda za lansko sezono, ko nas je ustavil koronavirus, a ekipo nam je uspelo nadgraditi, dobili smo fantastičnega vratarja Usa in strelca Jezovška. Fantje so si res prizadevali, da bi postajali boljši, čeprav velikokrat ni šlo po premici navzgor. Imeli smo vzpone in padce, ampak v celoti gledano sem zadovoljen.



Če pogledamo, kje smo bili avgusta in koliko boljša je bila takrat Olimpija, smo morali dati 120 odstotkov, da smo ji nekako parirali. V polfinalu pokala smo veliko bolj trpeli kot zdaj v tem finalu. Dejansko smo kar naenkrat izenačeni z Olimpijo. Resnično sem vesel za fante, nagrajeni smo za opravljeno delo. S to zmago smo samo postavili piko na i.

Če lani vsem še ni uspelo zapolniti večjih čevljev, kako je v vaših očeh s tem letos?

O tem smo veliko govorili. Fantje potrebujejo treninge, tekme, sestanke, videoanalizo, svoj čas, da se navadijo živeti s tem. Profesionalni šport se dogaja v glavi. Glava dela 24 ur na dan, ne samo takrat, ko si na ledu, pomemben je tudi del, ko počivaš, ko si doma. A da do tega prideš, potrebuješ čas. Nekako so zdaj dozoreli, jih pa čaka še veliko dela, sploh za raven višje, za katero vem, da si jo želijo.

"Nekako so zdaj dozoreli, jih pa čaka še veliko dela, sploh za raven višje, za katero vem, da si jo želijo." Foto: Morgan Kristan/Sportida Glava dela 24 ur na dan, pravite. Kako se je vaša odzvala na dogajanje ob ledu, pritožbo Olimpije, v finalu državnega prvenstva?

Po mojem prepričanju je bilo vse skupaj nepotrebno. Kot sem seznanjen, smo naredili vse pravilno. Na tekmi v Ljubljani smo zmagali na pošten način. Stvari smo naredili prav. Če bi bil jaz v vlogi njihovega trenerja, se zagotovo ne bi odzval, kot se je on ob prihodu na Jesenice, na četrto tekmo. Stesati jezo na našega zdravnika je za moj okus nepotrebno. A vsi smo ljudje, vsi smo krvavi pod kožo, imamo pa različne poglede, značaje. Spoštujem ga, tako kot vse. V končni fazi je naredil nekaj iz Olimpije, imeli so neki prepoznaven slog, ki pa jim na koncu ni prinesel naslova državnega prvaka.

Vrniva se k Jesenicam. Kapetan Andrej Tavželj je dejal: "Dokler se na Jesenicah ne bodo stvari poenotile, bo vse skupaj začaran krog." Kaj pravite o začaranem krogu, ki ni od včeraj ...

Od stvari, ki se na Jesenicah dogajajo zunaj mojega moštva, se poskušam čim bolj distancirati. Je pa dejstvo, da potrebujemo župana, ki nekaj premakne, ki si upa nekaj narediti. Pa ne samo na športnem področju, tudi na kulturnem, infrastrukturnem. Jesenice so začele zaostajati, imajo pa vse možnosti, da blestijo. Tukaj so še železarna in vsi njeni partnerji, ki bi lahko premaknili vse skupaj na višjo raven.

"Od stvari, ki se na Jesenicah dogajajo zunaj mojega moštva, se poskušam čim bolj distancirati. Je pa dejstvo, da potrebujemo župana, ki nekaj premakne, ki si upa nekaj narediti."

V Ljubljani jim je to uspelo. Olimpija se seli na bolj kakovostno tekmovalno sceno, v ligo IceHL. Kako gledate na to, da se ligaške poti Olimpije in Jesenic v prihodnji sezoni razidejo.

Trdim, da derbije potrebujemo. Pa ne takšnih, da smo mi nekje, oni drugje, potem pa se dvakrat na leto srečamo v državnem prvenstvu. To nima smisla. Potrebujemo derbi na isti ravni, v istem tekmovanju.

Žal mi je, da ne moremo zraven. S tem ogrodjem ekipe in nekaterimi okrepitvami, v glavi imam sliko, kaj vse bi potrebovali, bi drugo leto v IceHL sicer trpeli oziroma ne bi igrali vidne vloge, ker je tri, štiri stopničke višje od tam, kjer smo zdaj, a čez eno leto bi bili fantje pripravljeni.

Bi pa seveda potrebovali veliko potrpljenja. Tako igralci kot mi, trenerski štab. Morali bi nam zaupati, ne gledati zgolj na rezultat. Če se bi gledal le rezultat, potem lahko tako mi kot oni menjajo pet trenerjev na leto.

Škoda, ker si fantje zaslužijo iti na boljšo raven, na kateri bi postali boljši hokejisti. Vsi bi imeli nekaj od tega, tudi slovenska reprezentanca, mediji, javnost, navijači ... A tako pač je.

